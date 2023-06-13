صحف الإمارات| تحذير من انزلاق السودان إلى حرب أهلية.. وفاة رئيس وزراء إيطاليا الأسبق.. ومحمد شياع يدعو شيخ الأزهر لزيارة العراق

46 قتيلاً بمخيم للنازحين في الكونغو الديمقراطية

إجلاء أكثر من 80 ألف شخص في باكستان

الإمارات تستضيف المؤتمر العام للمنظمة الدولية للمشغلين النوويين

الإمارات تعزي باكستان

زعيم كوريا الشمالية يعلن دعمه الكامل لروسيا



اهتمت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم بالعديد من الأخبار المحلية والإقليمية والعالمية.

فقد ابرزت صحيفة الخليج الإماراتية هجوم مسلحون يشتبه في أنهم عناصر ميليشيات مركزاً لإيواء نازحين ليل الاثنين في إيتوري، شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 46 شخصاً، وفقاً لمصادر محلية.



وأورد برنامج «مرصد الأمن في كيفو»: مقتل 46 شخصاً على الأقل في مخيم «لالا» للنازحين في إقليم دجوغو. كما تحدث أحد قادة المجتمع المدني عن نفس العدد 46 قتيلاً، موضحاً أن من بينهم 23 طفلاً. واتهم الزعيم المحلي ريتشارد ديدا لينغا في إقليم دجوغو، ميليشيات كوديكو (التعاونية من أجل تنمية الكونغو) بتنفيذ هذا الهجوم الذي وقع نحو الساعة الثانية صباحاً في مخيم «لالا» لإيواء النازحين.



وأوضح ديزيريه مالو درا، القائد المحلي في المنطقة: «بدأوا بإطلاق النار والعديد من الأشخاص ماتوا حرقاً في منازلهم، وقُتل آخرون بالسواطير». ويبعد مخيم «لالا» 5 كيلومترات من بلدة بولي؛ حيث توجد قاعدة لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وتؤكّد ميليشيات «كوديكو» أنها تدافع عن مصالح قبيلة «لندو» في مواجهة قبيلة «هيما» والجيش.

وأسفر هجوم شنته هذه الميليشيات على موقع للجيش عن مقتل سبعة مدنيين، السبت، (هم خمسة أطفال وامرأتان) في إقليم ماهاغي المجاور في إيتوري.

وبعد عقد من الهدوء، تجدّد في 2017 النزاع الدامي في المقاطعة الغنية بالذهب بين قبيلتي «هيما» و«ليندو»، ما تسبب في نزوح أكثر من مليون ونصف المليون شخص، وأدى إلى مقتل نحو خمسة آلاف مدني. وتسبب النزاع السابق بين الميليشيات في مقتل الآلاف بين عامي 1999 و2003، حتى تدخل القوة الأوروبية بقيادة فرنسا.

وأشارت الي قيام السلطات الباكستانية، الاثنين، بإجلاء أكثر من 80 ألف شخص من منطقة مهددة بإعصار هذا الأسبوع، والذي قد ترافقه رياح تصل سرعتها إلى 120 كيلومتراً في الساعة، وفقاً للتوقعات.

ومن المنتظر أن يضرب الإعصار «بيبار جوي» الذي وصل الآن إلى بحر العرب، سواحل الهند وباكستان في الأيام المقبلة.



وقد تشهد سواحل إقليم السند بجنوب باكستان ارتفاعاً في مستوى مياه البحر يصل إلى 3,5 متر، ويُحتمل أن تغمر الأراضي المنخفضة، وهطول نحو 30 سم من الأمطار.

وأعلن رئيس حكومة إقليم السند، سيد مراد علي شاه، أنه تم استدعاء الجيش للمساعدة في إجلاء أكثر من 80 ألف شخص معرضين للخطر.

ولفتت الصحيفة الي تحذير رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي، من انزلاق السودان إلى حرب أهلية وانهيار الدولة، إذا استمرت الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، مؤكداً أن الأزمة تهدد المنطقة بأكملها، فيما أعربت السعودية وأمريكا عن إدانتهما الشديدة لعودة العنف إلى السودان، بعد انتهاء هدنة اليوم الواحد.



وعقدت الهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد" قمة في جيبوتي، شارك فيها رؤساء جنوب السودان وكينيا وجيبوتي؛ لإقناع طرفي الأزمة في السودان بإجراء حوار يُنهي القتال بينهما، ويَضع حداً للحرب الدائرة.



وقال فكي، أمس الاثنين: «الاشتباكات في السودان ترفع خطر اندلاع حرب أهلية وانهيار الدولة».



وأشار إلى أن المفوضية الإفريقية تشجع على حوار شامل يقوده السودانيون بأنفسهم لحل الأزمة. وشدد على أن عملية الدمار الذاتي المستمرة في السودان يجب أن تتوقف.

وأضاف: «الأزمة في السودان تمثل تهديداً كبيراً لوجوده وللمنطقة بأسرها، ولا تسمح بالمماطلة والتعطيل».

ودعا إلى الوحدة الكاملة بين المنظمات الإقليمية والقارية و(الإيغاد) والاتحاد الإفريقي؛ لأنها شرط لا غنى عنه لفاعلية تضامننا مع السودان، وتخفيف التدخل الأجنبي.

فيما اهتمت صحيفة الوطن الإمارات باستضافة دولة الإمارات كأول دولة عربية المؤتمر العام للمنظمة الدولية للمشغلين النوويين.

كما تعهد الإمارات الالتزام بدعم الدول الجديدة في قطاع الطاقة النووية بالإضافة الي الأعضاء الحاليين.



فيما أشارت الصحيفة كذلك الي وفاة رئيس الحكومة الإيطالي السابق سيلفيو برلوسكوني الذي أعاد تشكيل المشهد السياسي والثقافي لإيطاليا بينما واجه فضائح قضائية جنسية عن عمر

86 عامًا.

وكان قطب الإعلام الملياردير الايطالي قد نُقل إلى أحد مستشفيات ميلانو الجمعة لإجراء ما قال مساعدوه إنها فحوصات طبية مقررة مسبقًا

ولفتت الصحيفة الي تقديم دولة الإمارات تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة في ضحايا العواصف والأمطار الغزيرة بإقليم خيبر بختونخوا والتي أسفرت عن عدد من القتلى الجرحى.

وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعازيها إلى الحكومة الباكستانية والشعب الباكستاني الصديق وإلى أهالي وذوي ضحايا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وسلطت صحيفة الإمارات اليوم الضوء علي دعوة رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الاثنين، شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، إلى زيارة العراق نظراً لدور الأزهر الشريف ومكانته التي يحظى بها بين جميع المسلمين.

وقال السوداني، خلال اجتماعه مع الدكتور أحمد الطيب في مقر مشيخة الأزهر بالقاهرة، امس، إن المنطقة تعرضت إلى هجمة إرهابية ناتجة عن فكر مشوه لا يمت للدين بأية صلة.

وأضاف، بحسب بيان للحكومة العراقية، أن العراق كان أحد أكثر البلدان تأثراً بهذه الهجمة الإرهابية التي تصدى لها ببسالة، مؤكداً أن زيارة الوفد العراقي إلى مصر إنما هي تعبير عن روح الأخوّة بين البلدين، وتأكيد على العلاقات التاريخية التي تجمعهما.

ومن جانبه، قال شيخ الأزهر الشريف إن العراق بلد مهم في العالم الإسلامي، وإن الشعب العراقي الأصيل استطاع أن يتجاوز محنته، ويقف على قدميه برغم كل التحديات التي يواجهها.

وأشارت الصحيفة الي دعم الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بلاده الكامل وتضامنها مع موسكو، في رسالة بعثها إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وبعث كيم رسالة تهنئة باليوم الوطني لروسيا، ولم يذكر كيم في شكل مباشر الحرب على أوكرانيا، لكنه أشاد بـ"قرار بوتين الصحيح وتوجيهاته لإحباط التهديدات المتصاعدة للقوات المعادية"، بحسب الرسالة التي نشرتها وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية.

وأضافت الرسالة أن الشعب الكوري الشمالي يقدّم "الدعم والتضامن الكاملين مع الشعب الروسي في كفاحه الشامل من أجل تحقيق قضيته المقدسة للحفاظ على الحقوق السيادية والتنمية ومصالح بلدهم ضد ممارسات الإمبرياليين الاستبدادية والتعسفية".