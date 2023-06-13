وزير الخارجية العراقي: علاقتنا مع مصر جيدة للغاية وتتطور يوميا

قال فؤاد حسين، نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي، ووزير الخارجية، إن الزيارة إلى مصر تأتي في إطار استمرارية المباحثات بين الجانبين العراقي والمصري في إطار اللجنة المشتركة للطرفين، والتي تتطرق في هذه الزيارة إلى مجموعة من القضايا تتعلق بتقييم العلاقات في المرحلة السابقة، وتخطيط العلاقات القادمة، وكيفية الاستمرار وتعميق التعاون بين الطرفين.

وأضاف حسين، خلال لقاء خاص تقدمه الإعلامية أمل الحناوي على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «العلاقات بين مصر والعراق جيدة جدا وتتطور يوما بعد يوم، وسنوقع بهذه الزيارة 11 مذكرة للتفاهم بين الحكومتين، وهناك مشاريع مشتركة وسوف تلعب بعض الشركات المصرية دورا مهما في بناء البنى التحتية للاقتصاد العراقي، وخاصة في مجال الإعمار والإسكان».

وأوضح أن تشكيلة الوفد تؤكد أن هذه المباحثات ستكون مهمة من الناحية الاقتصدية، فتشكيلة الوفد تتكون من وزير التخطيط ووزير الإسكان والكهرباء ومحافظ البنك المركزي ومستشاري رئيس الوزراء الخاصين بالقضايا القتصادية، إلى جانب وزير الخارجية ورئيس الوزراء، وبهذه الزيارة سندرس كيفية تطوير العلاقات الاقتصادية.