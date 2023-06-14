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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

4 دعوات رددها عندما تستيقظ كل يوم يحفظك الله ويحميك

صدى البلد

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم- حريصًا على ذكر الله سبحانه وتعالى في كل وقت وعلى كل حال، كما أنه داوم على أذكار الصباح والمساء، ودعاء الله دائمًا عند النوم وعند الاستيقاظ وعند السفر وعند دخول البيت والخروج منه وعند دخول المسجد والخروج منه، فلكل مكان وكل وقت وكل مناسبة لها دعاء وذكر خاص، حتى عند الاستيقاظ في الليل.

عندما تستيقظ ادعُ اللّٰه أربع دعوات :

1‏- يا ربّ توكلت عليك وفوّضت أمري إليك. 

2- يا ربّ أحتسب يومي هذا لوجهك الكريم فتقبّله مني ويسِّره لي وبارك لي فيه.

3‏- ربِّ اشرح لي صدري ويسِّر لي أمري.

4‏- اللهمّ إني استودعتك نفسي وأهلي ومالي ورزقي وأحبّتي فاحفظهم حفظًا يليق بعظمتك يا مَن لا تضيع عنده الودائعُ.
 

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8 كلمات من قالها كل صباح حفظه الله

1) رَبِّ اغْفرْ لي.

2) الحَمْـدُ لِلّهِ الّذي أَحْـيانا بَعْـدَ ما أَماتَـنا وَإليه النُّـشور.

3)  الحمدلله الذى عافاني فى جسدي ورد عني روحي وأذن لي بذكره.

4) لا إلهَ إلاّ اللّهُ وَحْـدَهُ لا شَـريكَ له، لهُ المُلـكُ ولهُ الحَمـد، وهوَ على كلّ شيءٍ قدير، سُـبْحانَ اللهِ، والحمْـدُ لله ، ولا إلهَ إلاّ اللهُ واللهُ أكبَر، وَلا حَولَ وَلا قوّة إلاّ باللّهِ العليّ العظيم.

5) يارب توكلت عليك.

6) ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري.

7) يا رب أحتسب يومي هذا لوجهك الكريم فتقبله مني ويسره لي وبارك لي فيه.

8) اللهم إنى استودعتك نفسي وعائلتي وأهلي وأحبتي فاحفظهم لي حفظا يليق بعظمتك. 

دعاء الاستيقاظ من النوم ليلًا

بما ورد في سُنن أبي داود، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ دَعَا، وقَالَ: «لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ سُبْحَانَكَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِي، وَأَسْأَلُكَ رَحْمَتَكَ، اللَّهُمَّ زِدْنِي عِلْمًا، وَلا تُزِغْ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً، إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ».

وقالت دار الإفتاء المصرية، إنه ورد عن السلف الصالح، أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- كان إذا استيقظ في الليل يدعو الله سبحانه وتعالى بثمانية وعشرين كلمة.

وأوضحت دار الإفتاء، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم- كان حريصًا على ذكر الله سبحانه وتعالى في كل وقت وعلى كل حال، كما أنه داوم على أذكار الصباح والمساء، ودعاء الله دائمًا عند النوم وعند الاستيقاظ وعند السفر وعند دخول البيت والخروج منه وعند دخول المسجد والخروج منه، فلكل مكان وكل وقت وكل مناسبة لها دعاء وذكر خاص، حتى عند الاستيقاظ في الليل.

واستشهد عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه- عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "الحمدلله الذى عافاني فى جسدي ورد عني روحي وأذن لي بذكره ".

دعاء الاستيقاظ من النوم ليل ا

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