خالد الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك بشأن صفقات الميركاتو الصيفي

كشف الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك والمنتخب السابق، عن تفاصيل مفاوضات أحمد حسام ميدو، وأمير مرتضي، لضم صفقات جديدة للفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل.

وأكد “الغندور”، في تصريحات عبر فيديو بثه بحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، “ميدو وأمير اقتربا من حسم ٣ صفقات من الدوري المصري الممتاز”، مشددا على أن الـ ٣ صفقات سيكون وجودهم إضافة كبيرة للقلعة البيضاء.

وأضاف خالد الغندور أن هناك لاعبين أجنبيين في طريقهما للانضمام للفريق، منوها بأن أحدهما للاعب كبير ومميز للغاية، وسيسعد جماهير الزمالك.

وتابع أن موسم الزمالك الحالي هو موسم للنسيان، مؤكدا أن الموسم المقبل سيعود الزمالك للمنافسة ويعود للتتويج بالبطولات.