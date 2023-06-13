عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك بشأن صفقات الميركاتو الصيفي

صدى البلد

كشف الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك والمنتخب السابق، عن تفاصيل مفاوضات أحمد حسام ميدو، وأمير مرتضي، لضم صفقات جديدة للفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل.

وأكد “الغندور”، في تصريحات عبر فيديو بثه بحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، “ميدو وأمير اقتربا من حسم ٣ صفقات من الدوري المصري الممتاز”، مشددا على أن الـ ٣ صفقات سيكون وجودهم إضافة كبيرة للقلعة البيضاء. 

وأضاف خالد الغندور أن هناك لاعبين أجنبيين في طريقهما للانضمام للفريق، منوها بأن أحدهما للاعب كبير ومميز للغاية، وسيسعد جماهير الزمالك. 

وتابع أن موسم الزمالك الحالي هو موسم للنسيان، مؤكدا أن الموسم المقبل سيعود الزمالك للمنافسة ويعود للتتويج بالبطولات. 

احمد حسام ميدو الدوري المصري الدوري المصري الممتاز الزمالك الميركاتو الصيفي الاعلامي خالد الغندور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رجع تاني.. هبوط جديد في أسعار الذهب اليوم وهذه قيمة عيار 21

الجو هيقلب 360 درجة|تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الساعات المقبلة

الميكروباص كله مات.. اللقطات الأولى لحادث الطريق الإقليمي في الصف

صور ومقاطع مُخلة.. قصة فتاة وقعت فريسة لشابين بدافع الحب (تفاصيل)

انتهي الاتفاق.. أحمد حسن يكشف بديل حمدي فتحي في الأهلي.. تفاصيل

حلم طال انتظاره.. شوبير: الأهلي يعلن عن مفاجأة مدوية خلال شهر

وجع قلب.. ننشر صورة طبيب الساحل بعد العثور على جثمانه في العيادة

الأرصاد تحدد موعد ذروة العاصفة وتقدم نصائح ضرورية

موضوعات متعلقة

السياحة: استقبال أول أفواج الحج البري بمنافذ وموانئ مصر والسعودية والأردن

ترشيحاتنا

أبرزها صن داونز وبيراميدز| أندية لا تتوقعها هنأت الأهلي بدوري الأبطال.. وهذا موقف الزمالك

بوتين يكشف عن تعرض روسيا لخدعة جديدة من الغرب.. تفاصيل

حكم عمل الفدية خارج الحرم في موسم الحج.. دار الإفتاء ترد

الأزهر عن المساكنة: زنا وهي الفاحشة بعينها ومخالفة لشرع الله.. فيديو

سعر جديد لـ نيسان صني.. اعرف بكام

دخول كميات كبيرة لمصر.. كيف ساهم قرار الإعفاء الجمركي في سوق الذهب؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حمدي فتحي خارج الأهلي| تفاصيل عرض قطري ومبلغ خيالي مرصود لـ اللاعب

خبراء يفجرون مفاجأة غير متوقعة..لماذا دفن الملك توت عنخ آمون مع 150 عصا

فستان يبرز خسارة وزنها.. مي كساب تتألق بإطلالة ناعمة في حفل تكريمها

جمال شعبان: أحترس من إرتكاب هذه الافعال في موجات الحر الشديد

فيديو

الغزالة رايقة.. ما سر احتفال لاعبي الأهلي بأغنية سطلانة؟.. فيديوجراف

المشجع الزملكاوي في المغرب يروي تفاصيل خناقة المطار |«فيديوجراف»

المعاشات الجديدة لـ 11 مليون مستحق | اعرف الموعد والتفاصيل

مفيش تعويم .. مفاجأة في سعر الدولار وتفاصيل جديدة عن الذهب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ