حمدي فتحي خارج الأهلي| تفاصيل عرض قطري ومبلغ خيالي مرصود لـ اللاعب

يستعد نجم النادي الأهلي حمدي فتحي للرحيل عن النادي خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل، وذلك بسبب العروض الذي تلقاها خلال الفترة الماضية.

حمدي فتحي

حمدي فتحي يعلن الرحيل عن الأهلي

أبلغ حمدي فتحي لاعب الأهلي زملاءه داخل الفريق بالرحيل إلى الوكرة القطري نهاية الموسم الحالي بعد الاتفاق مع إدارة الأهلي على السماح له بالرحيل إلى الدوري القطري.

وقالت مصادر داخل الأهلي إن حمدي فتحي تحدث مع أكثر من زميل له داخل الأهلي وأكد له إنه أنهى اتفاقه مع الوكرة القطري وإنه سيكون لاعبا ضمن صفوفه الموسم القادم.

ماذا قال شوبير عن عرض حمدي فتحي؟

قال شوبير، فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم: "الأهلى سوف يفتح ملف العرض القطرى الذى وصل لحمدى فتحى لاعب خط وسط الفريق من أجل دراسته بعد تأجيله بسبب الانشغال بملف دورى أبطال أفريقيا".

قيمة عرض حمدي فتحي

وأوضح شوبير أن الأهلى طلب 5 ملايين يورو فى حين توقف العرض القطرى عند 3 ملايين وحال الوصول لاتفاق بين الطرفين قد يرحل اللاعب بنهاية الموسم الجارى خاصة فى ظل ترحيب إدارة النادى والسويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للفريق.

بعثة النادي الأهلي

عادت بعثة فريق الكرة بالنادى الأهلى، صباح أمس الاثنين، قادمة من المغرب بعد التتويج ببطولة دورى أبطال أفريقيا، وسادت حالة من الفرحة والسعادة أجواء بعثة المارد الأحمر خلال العودة للقاهرة بعد حصد اللقب القاري للمرة الحادية عشرة فى تاريخ النادى.

وتخلّف لاعبو الأهلي الدوليون عن العودة مع المارد الأحمر، حيث تقرر بقاؤهم فى المغرب لحين انضمام باقي عناصر المنتخب الوطني الأول لهم لمواجهة غينيا غد، الأربعاء، بالمغرب فى تصفيات أمم أفريقيا المقبلة.

حمدي فتحي

لاعبين الأهلي بمعسكر المنتخب





ويتواجد تسعة لاعبين من الأهلي فى معسكر المنتخب الوطنى وهم: محمد الشناوي - محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - مروان عطية - حمدي فتحي - حسين الشحات - محمود كهربا – أحمد عبد القادر.