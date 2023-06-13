معهد بحوث الإلكترونيات يكرم المتميزين من الباحثين والإداريين

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية تكريم المتميزين بالجامعات والمراكز البحثية، خاصة في إطار حرص الدولة على تحفيز العلماء والباحثين المتميزين، ودعم دورهم فى النهوض بالبحث العلمي فى مصر، مشيرًا إلى أن تكريمهم يأتي في إطار دعم المبدعين والموهوبين فى شتى المجالات العلمية وتشجيعهم، وتحفيز المتطلعين إلى مزيد من بذل الجهد والعمل.

وفي هذا الإطار، نظم معهد بحوث الإلكترونيات حفلًا لتكريم المتميزين بالمعهد من الباحثين والهيئة المعاونة والكادر الإداري، بحضور د. شيرين عبد القادر محرم رئيس المعهد، ود. محمود سالم المشرف علي الشئون الفنية والإدارية، والدكتور محمود فخر الدين المشرف على الأقسام العلمية والإدارة العامة للمعامل المركزية، ود. محمد بيومي زهران الأستاذ بقسم الخلايا الضوئية، ود. أسامة دويدار أمين عام المعهد، وأعضاء الكادر العام والخاص بالمعهد.

أكدت د. شيرين عبدالقادر محرم، أهمية العمل على الارتقاء بالمعهد والوصول به إلى مكانة مرموقة، مشيرة إلى حرص المعهد على دعم وتحفيز الباحثين والعاملين المتميزين؛ تشجيعًا لهم على بذل المزيد من الجهد، وتحسين منهجية العمل ورفع كفاءة الأداء، مشيدة بالجهد الذي يبذله فريق عمل المعهد وروح التنافس الشريف بينهم، وتوجيه طاقاتهم نحو المجالات التي تحقق أهداف إستراتيجية المعهد.

وأضافت رئيس المعهد أن تكريم المتميزين يأتي تقديرًا لجهودهم في أداء العمل خلال الفترة الماضية، ومشاركتهم الفعالة في خدمة وتطوير معهد بحوث الإلكترونيات، من خلال الأبحاث المتطورة، وبراءات الاختراع، والتعاون مع قطاع الصناعة، والجهات البحثية والأكاديمية، فضلًا عن تميز العمل الإداري.

واستعرضت د. شيرين ملامح الخطة الإستراتيجية للمعهد خلال الفترة المقبلة، والتي ترتكز علي مسارين، (الأول) تهيئة بيئة محفزة وداعمة للتميز والابتكار في البحث العلمي، والذي يشمل 5 محاور رئيسية، منها: دعم وتطوير الكوادر البشرية، ودعم وتطوير البنية التحتية والتكنولوجية، والاستثمار في البحث العلمي والشراكات، أما المسار (الثاني) إنتاج المعرفة ونقل وتوطين التكنولوجيا للمساهمة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية، ويشمل 8 محاور رئيسية، منها: محور الطاقة والبيئة وحماية الموارد الطبيعية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والفضاء، والمدن الذكية.

وقدمت رئيس المعهد عرضًا حول الأنشطة والإنجازات خلال الفترة الماضية، منها: دعم المشاريع البحثية الداخلية والتي تتيح البيئة المناسبة لتطبيق الأفكار الابتكارية للباحثين، مشيرة إلى توقيع المعهد عدة بروتوكولات للتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وجامعة حلوان، وجامعة 6 أكتوبر التكنولوجية، وعدد من الشركات التكنولوجية، فضلاً عن تنظيم عدد من ورش العمل، واستضافة خبراء من الخارج، وتنظيم زيارات ميدانية لطلاب الجامعات المصرية بالمعهد، موضحة حصول المعهد على 4 جوائز بمعرض القاهرة الدولي السابع للابتكار، بالإضافة إلى حصوله على المركز الأول فى فئة "المبادرة الحكومية الابتكارية" بجائزة مصر للتميز الحكومى فى دورتها الثالثة، وكذا إنشاء مركز تدريب معتمد لتقديم برامج للتدريب الفني والتكنولوجي والصناعي وغيرها من البرامج، فضلًا عن حصول المعهد على اعتماد الجودة للمرة الأولى منذ تأسيسه.

وأشارت د. شيرين إلى الانتهاء من اعتماد الهيكل الإداري للمعهد والمدينة العلمية، وكذا اعتماد الهيكل البحثي، وافتتاح عيادة، وحضانة لأبناء العاملين بالمعهد، موضحة أن جائزة التميز الإداري يتم منحها كل ثلاثة أشهر، فضلًا عن الجائزة السنوية للتميز، لافتة إلى أن منح تلك الجوائز يخضع لمعايير محددة وتحت إشراف لجان تحكيم متميزة.

وخلال فعاليات الحفل، أعلنت رئيس المعهد عن تنظيم مسابقة كل 6 أشهر لاختيار أفضل الأقسام البحثية بالمعهد من حيث الإنتاجية فى كافة المحاور التى تخدم الخطة الإستراتيجية للمعهد.

وفى ختام فعاليات الحفل، قامت د. شيرين محرم بتسليم الجوائز وشهادات التقدير لأعضاء الكادر العام والخاص بالمعهد.



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