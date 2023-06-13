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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس COP28 يبحث مع «الفاو» تعزيز أهداف أجندات الزراعة والغذاء والمناخ

رئيس «COP28» يبحث
رئيس «COP28» يبحث مع «الفاو» تعزيز أهداف أجندات الزراعة

التقى الدكتور سلطان الجابر، الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف «COP28» شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو». 

وتناول النقاش سُبل التعاون لتعزيز أهداف أجندات الزراعة والغذاء والمناخ في COP28، ووضع العالم على المسار الصحيح لتحقيق أهداف اتفاق باريس.

وكانت دول مجلس التعاون الخليجي جددت دعمها للإمارات في استضافتها لمؤتمر (COP28) المقرر في دبي أواخر العام الجاري، وذلك عبر اجتماع وزاري استثنائي بتقنية الاتصال المرئي.  

ورحبت دول المجلس بتكليف الفريق المعني برئاسة للمؤتمر، بقيادة الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي مهمة الرئيس المعين، وشما المزروعي وزيرة تنمية المجتمع مهمة أول رائدة مناخ للشباب، ورزان المبارك العضو المنتدب لهيئة البيئة في أبوظبي مهمة رائدة المناخ للمؤتمر.

كما رحبت بنتائج ومخرجات الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف (COP27)، وهنأت مصر على الاستضافة الناجحة للمؤتمر.

وأكدت دول المجلس على حاجة تحقيق مؤتمر الأطراف (COP28) لنتائج تفاوضية طموحة ومتوازنة، تركز على تنفيذ المساهمات الوطنية عبر كافة الوسائل، كما تتطلع الدول الأعضاء إلى إجراء أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم الجماعي المحرز نحو تنفيذ أهداف اتفاق باريس ضمن مؤتمر الأطراف (COP28).

COP28 الفاو الزراعة والغذاء المناخ اتفاق باريس

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