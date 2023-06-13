عميد هندسة القاهرة: مشروعات الطلاب اتسمت بالجودة العالية وحققت أهدافها الأساسية

أعلن الدكتور حسام الدين أحمد عبد الفتاح، عميد كلية الهندسة - جامعة القاهرة ، عن مناقشة الكلية لمشرعات تخرج الطلاب .

وقال الدكتور حسام عبد الفتاح ، إن مشروعات الطلاب اتسمت بالجودة العالية وحققت أهدافها الأساسية، كما أظهرت الفرق المتنافسة مستوىً عالٍ من الكفاءة يُبشّر بمستقبل مبهر.

كما أكد “ عبد الفتاح ” على أن الطلاب استفادوا من ملاحظات أستاذ المقرر على مشروعاتهم، التي قد تم تصميمها وتنفيذها في ورش الكلية، تحت إشراف أستاذ المقرر والهيئة المعاونة، مشيرا إلى أنه ستتم الاستعانة بأحد أساتذة تخصص التصميم الميكانيكي، كمحكم خارجي مساعد، لتحسين الشق الميكانيكي في المشاريع المستقبلية.

جامعة القاهرة

أطلقت جامعة القاهرة والمجلس القومي للمرأة، الدورة التدريبية لشهادة الإعداد المهني للدعم النفسي والاجتماعي للسيدات، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، وفي إطار بروتوكول تعاون مشترك بين الجامعة والمجلس.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن الدورة التدريبية تهدف إلى إعداد كوادر مدربة قادرة على تقديم الدعم النفسي للسيدات والتعامل مع احتياجاتهن وتكون قادرة علي العمل والتعاون تحت مظلة إشراف الفرق الطبية والنفسية، مشيرًا إلى نقص الكوادر المدربة في هذا المجال.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن الدورة التدريبية تأتي استجابة لرسالة الوعي العلمي بخصوصية التكوين النفسي والبيولوجي للمرأة بالإضافة إلى ما تتعرض له من موروثات وضغوط مجتمعية، لافتًا إلى أنه تم قبول 30 متدرب من أكثر من 300 من المتقدمين ليكونوا باكورة للكوادر في هذا المجال.