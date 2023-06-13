الأسبوع المقبل.. إسرائيل تصادق على بناء 4570 وحدة استيطانية في الضفة والقدس

ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، ستصادق الأسبوع المقبل على بناء 4570 وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس.

وقالت الإذاعة العامة الإسرائيلية، إن حكومة الاحتلال أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بهذا الخصوص.

وأوضحت الإذاعة الإسرائيلية، أن 1332 وحدة استيطانية ستحصل على موافقة لإدخالها المراحل النهائية من العمل، بينما 3238 وحدة استيطانية أخرى ستحصل على موافقة لدخول إجراءات رسم المخططات، وستكون الموافقة النهائية جاهزة بعد ذلك.

وبينت أن الوحدات الاستيطانية التي ستحصل على الموافقة النهائية موزعة على مستوطنات تمتد من القدس إلى شمال الضفة الغربية وجنوبها. وهي: "موديعين جاردز" و"بيتار عيليت" في القدس، و"غوش عتصيون" المقامة بين القدس وبيت لحم والخليل، و"معاليه أدوميم" المقامة على أراضي أبو ديس والعيزرية قرب القدس، و"جفعات زئيف" المقامة على أراضي البيرة، و"نيفيه تسوف" المقامة على أراضي رام الله.

ويشمل البناء الاستيطاني أيضًا، مستوطنة "مفو دوتان" المقامة قرب عرابة ويعبد، و"حرميش" المقامة شمال طولكرم، و"الكانا" المقامة على أراضي قرية مسحة، و"ربابا" المقامة على أراضي قرى حارس ودير استيا وقراوة بني حسان في محافظة سلفيت، و"كارنية شومرون" المقامة بين قلقيلية وسلفيت، و"كرمئيل" و"كريات أربع" المقامتان في الخليل، و"أدورايم" و"تيليم" المقامتان شمال غرب الخليل.