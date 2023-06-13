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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مرتديا علم مصر.. عمرو مصطفى يعلن تكريمه من جمعية المؤلفين والملحنين العالمية

عمرو مصطفى
عمرو مصطفى

أعرب الفنان عمرو مصطفى عن سعادته بتكريمه من جمعية المؤلفين والملحنين العالمية Sacem، اليوم في فرنسا، وحصوله على العضوية الدائمة.

وحرص عمرو مصطفى على رفع علم مصر بعد حصوله على العضوية الدائمة، تقديرًا وفخرًا بجنسيته المصرية، وإعلاء العلم في كل محفل عالمي.

وكتب عمرو مصطفى عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي “ تكريمي اليوم بجمعية المؤلفين والملحنين العالمية ساسم sacem كعضو دائم ”.

أعمال عمرو مصطفى 

الجدير بالذكر أن عمرو مصطفى تعاون مؤخرًا مع الفنانة مي فاروق في أغنية "افتكرلك إيه"، التي تعد أولى أغاني مشروع إحياء التراث، الذي يعكف على استكماله عمرو حاليًا، ويهدف من خلاله الحفاظ على الهوية المصرية والعربية والارتقاء بالذوق العام.

وتعاون عمرو مصطفى أيضًا في أغنية "افتكر لك إيه" مع الموزع نادر حمدي، مشيرا مؤخرًا إلى أنه ينتظر رد أسرة كوكب الشرق الراحلة أم كلثوم في الموافقة لطرح الأغنية بصوت كوكب الشرق باستخدام الذكاء الاصطناعي.

كما يعكف على تحضير ألبومًا جديدًا والعديد من المفاجآت لجمهوره، استعدادً لطرحها في موسم الصيف، بالإضافة إلى اكتشافه مواهب جديدة.

ميني ألبوم مالوش زي 

كما أنه طرح مؤخرًا ميني ألبوم “مالوش زي” بالتزامن مع عيد الفطر الماضي، وتكون من 6 أغاني، وهم: مالوش زي، عايشين بالصورة، هحكيلك قدام، تيجي تيجي، غيرك مين، كان عنده حق.

عمرو مصطفى أعمال عمرو مصطفى الذكاء الاصطناعي كوكب الشرق جمعية المؤلفين والملحنين

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