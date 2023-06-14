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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ولي العهد السعودي يتوجه إلى فرنسا للقاء ماكرون.. تفاصيل

ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي

غادر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، المملكة متوجهًا إلى فرنسا في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، قال بيان للديوان الملكي السعودي، إن الزيارة تأتي بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حيث من المقرر أن يترأس ولي العهد وفد السعودية المُشارك في قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد" المقرر عقدها في باريس يومي 22 يونيو الجاري.

كما سيشارك الأمير محمد بن سلمان، في حفل استقبال المملكة الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 المقرر عقده في باريس يوم 19 يونيو الجاري.

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الأمير محمد بن سلمان خادم الحرمين الشريفين فرنسا باريس

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