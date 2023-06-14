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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| ملعب نهائي الأهلي والوداد يتحول لـ"محمد عبدالمنعم".. تسريبات تكشف قدوم أفضل هاتف أندرويد في العالم

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

كاميرا 50 ميجابكسل .. أفضل موبايل فيفو Vivo لمحدودي الدخل


يعد هاتف Vivo Y22 من شركة فيفو واحدا من أفضل الهواتف المناسبة لمحدودي الدخل نظرا لسعره المناسب للغاية وكذلك المواصفات التي يقدمها، والتي تعد أبرزها كاميرا فائقة 50 ميجابكسل وبطارية ضخمة 5000 مللي أمبير، وكذلك معالج جيد.

 

بمواصفات جبارة .. منافس لآيفون قادم قريبا .. تفاصيل


كشفت تسريبات جديدة أن هاتف Nothing Phone (2) من شركة Nothing البريطانية سيتم إطلاقه بالفعل خلال الفترة المقبلة مع عدد من الميزات والإمكانات الجبارة التي يمكنها المنافسة مع هواتف آيفون وأندرويد الأخرى، كما سيكون سعره تنافسيا بالنسبة للهواتف الرائدة.

 

ملعب نهائي الأهلي والوداد يتحول لـ"محمد عبد المنعم".. ماذا فعل مشجعو الأحمر؟


قرر مشجعو النادي الأهلي الاحتفال بالهدف الثمين الذين أحرزه اللاعب محمد عبد المنعم في نادي الوداد المغربي بطريقتهم الخاصة ؛ فخلال الساعات القليلة الماضية، “اجتاح” مشجعو الأهلي ملعب مركب محمد الخامس، على جوجل ليصبح باسم "ملعب محمد عبد المنعم".

 

طمّن أهلك وأصحابك.. ارسل موقعك المباشر على واتساب WhatsApp بهذه الطريقة


يتيح تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp إرسال الصور ومقاطع الفيديو إلى جهات الاتصال ، بالإضافة إلى مشاركة جهة اتصال أو مستند ، كما يمكن للمستخدمين أيضًا إرسال موقعهم المباشر إلى أي جهة اتصال سواء للأهل أو الأصدقاء للاطمئنان عليهم.

 

هونر تطلق رسميا أرخص هاتف رائد لها Honor 90 Lite

 

أطلقت شركة هونر الصينية رسميا أرخص هاتف رائد لها ضمن مجموعة هواتفها المميزة Honor 90، حيث أتاحت الهاتف على موقعها الرسمي في فرنسا، ومن المقرر أن يتم إصداره خلال الأيام المقبلة في عدد من الأسواق الأوروبية الأخرى ومنها إلى الأسواق العالمية.

 

تسريبات تكشف قدوم أفضل هاتف أندرويد في العالم .. تفاصيل


كشفت تسريبات عدد من مواصفات هاتف سامسونج القادم Galaxy S24 Ultra من الفئة الرائدة، والمتوقع أن يكون أفضل هاتف أندرويد في العالم خلال الفترة المقبلة، حيث سيضم الهاتف عددا من التحسينات والترقيات الكبيرة.

 

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