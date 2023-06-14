باسل رحمي: نتعاون مع البنك المركزي العراقي لتطوير قطاع المشروعات الصغيرة

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على حرص الجهاز على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتعزيز التعاون المشترك مع الجهات المعنية بتنمية وتطوير مجال المشروعات الصغيرة في الدول العربية الشقيقة وتبادل الخبرات حول الآليات التي تدفع بنمو قطاع المشروعات بما يساهم في تحسين جودة الحياة في المجتمعات العربية وتوفير فرص العمل اللائقة والمستدامة وفتح أسواق عربية للتبادل التجاري لدعم تلك المشروعات وضمان نجاحها واستمراريتها.

جاء ذلك بمناسبة توقيع باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات والسيد علي محسن إسماعيل العلاق محافظ البنك المركزي العراقي مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين الجانبين في مجال تمكين المشروعات المتوسطة والصغيرة، وذلك ضمن فعاليات انعقاد اللجنة المصرية العراقية المشتركة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس محمد شياع السوداني رئيس وزراء جمهورية العراق، وذلك بمقر رئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وصرح رحمي بأن التعاون بين جهاز تنمية المشروعات والبنك المركزي العراقي يهدف إلى خلق روابط بين المشروعات الصغيرة بالبلدين من خلال قيام الجهاز بنقل خبرته في قطاع تنمية الأعمال ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة للجهات المماثلة في جمهورية العراق وتطبيق آليات التمويل والدعم الفني الناجحة التي تسمح لهذا القطاع بالنمو والاستدامة.

وأشار رحمي إلى أن الجهاز سيعمل من خلال هذا التعاون على نقل خبرته فيما يخص برامج ريادة الأعمال وإنشاء حاضنات الأعمال والحاضنات التكنولوجية وتعزيز ثقافة فكر العمل الحر لدى الشباب، وتطوير مهارات ريادة الأعمال وعقد دورات تدريبية مكثفة في مجالات تنمية المشروعات والخدمات غير المالية للشباب والمرأة وتدريب المدربين TOT (مدربي ريادة الأعمال)، مؤكدا على أن ذلك التعاون سيثمر عن استراتيجية تنموية عربية مشتركة لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالإضافة إلى وضع مناخ تشريعي مناسب لنموها موضحاً أن مصر لها تجربة يحتذى بها في صياغة القوانين المناسبة لطبيعة هذه المشروعات.

وأضاف رحمي أنه سيتم وفقا لهذا البروتوكول تنظيم المعارض المشتركة بجمهورية مصر العربية وجمهورية العراق للتوسع في تسويق منتجات أصحاب هذه المشروعات مما يسهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين وخاصة من خلال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.