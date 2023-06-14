البنك المركزي يمد العمل بتعديل معاملة القروض غير المنتظمة للشركات الصغيرة والمتوسطة

لنهاية يونيو 2024

قرر البنك المركزي المصري، مد العمل بالتعديل المؤقت الخاص بمعاملة القروض غير المنتظمة للشركات الصغيرة والمتوسطة بتعليمات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 .

قال خطاب مرسل من حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، إلي رؤساء البنوك؛ إن تلك التعليمات مستمرة حتي نهاية يونيو 2024 إذ تتضمن إدراج العملاء ضمن المرحلة الثالثة في حال عدم الإلتزام بالشروط التعاقدية مثل وجود مستحقات تساوي أو تزيد عن 180 يوم متصل بدلا من 90 يوما وفقا لتعليمات ذلك المعيار.



كما تم ترقية العملاء من المرحلة الثالثة للثانية في حال استيفاء كافة العناصر الكمية والنوعية الخاصة بالمرحلة الثانية من سداد العوائد المستحقة والمجنبة حسب الأحوال والانتظام في السداد لمدة 3 شهور .



وأرجع محافظ البنك المركزي إصدار تلك التعليمات إلي مساعدة عملاء البنوك وأصحاب القروض غير المنتظمة للشركات الصغيرة والمتوسطة في ظل استمرار الأوضاع الاقتصادية الراهنة وأثرها على القطاعات المختلفة.



وقال محافظ البنك المركزي المصري إن هناك دعما لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة للعمل والانتاج .



