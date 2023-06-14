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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أبهرت العالم في حفل المومياوات.. عازفة الكمان سلمى سرور تنضم لأوركسترا «سويس روموند»

صدى البلد

انضمت عازفة الكمان سلمي سرورالتي أبهرت العالم في موكب المومياوات الى اوركسترا "سويس روموند" وهو من اشهر واعظم اوركسترات اوربا، إذا تعاقدوا معاها كعضو اساسي في مجموعة الكمان الاول.

وعلقت "سلمى على إختيارها من خلال منشور عبر حسابها على فيسبوك وكتبت:" إنه لمن دواعي سروري أن أعلن قبولي في واحدة من أعظم فرق الأوركسترا في أوروبا Orchester de la Suisse Romande لمنصب الكمان الأول في توتي ، عمري 20 عامًا ، إلى حد بعيد الأصغر في الأوركسترا ، لذا أتمنى لي التوفيق!.

وتابعت:" هذا من أعظم الأشياء التي حققتها في حياتي ، وأود أن أشكر بشكل خاص ميدو الشويخ على جهده معي في اللعب كما فعلت في الاختبار بالأمس ، ولشخصه الترحيبي واللطيف ، حقا من دواعي سروري أن أيضا أستاذ مدحت عبد السلام لجهوده معي أيضًا ، ولرفع معنوياتي وجعلني أؤمن بنفسي عندما شعرت أحيانًا أنني غير مؤهل لهذا المنصب .. كل ذلك اجتمع بسببهم.

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وكانت قد تحدثت سلمى سرور عازفه الكمان، عن مشاركتها فى حفل نقل المومياوات الملكية.

وتابعت خلال مداخلة مع برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة "الأولى": "أما بعزف صولو بغمض عنيا عشان اندمج فى الموسيقى".

وأضافت سلمى سرور: أنها تعاونت مع الموسيقار هشام نزيه، وكتب صولو عشان أعزفه وكان مبسوط جدا أثناء البروفات".

وأشارت سلمى سرور، إلى انها تعزف الموسيقى كلاسيك وستقدمها دائما، معقبة:" من مخططاتي عاوزه أسافر واكمل دراسة بره".

وتابعت سلمى سرور: بره بيقدروا الموسيقى الكلاسيك جدا.

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