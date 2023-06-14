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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن طقس المدينة ومكة خلال موسم الحج

ارشيفي
ارشيفي

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، عن توقعات للحالة المناخية السائدة في موسم الحج لهذا العام على مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتوقع المركز أن يكون مناخ مكة المكرمة حارًّا جافًا نسبيًا خلال النهار ومائلًا للاعتدال ليلًا، وسيكون معدل درجات الحرارة العظمى 43.6 درجة والصغرى 29.6 درجة.

ولفت إلى أن معدل سرعة الرياح سيكون ما بين 4 إلى 10 كم في الساعة باتجاه شمالي إلى شمالي غربي، لتثير الغبار والأتربة مؤدية لانخفاض مدى الروية الأفقية.

كما تنبأ المركز  أن يكون مناخ المدينة حارًّا جافًا نسبيًا خلال النهار ومائلًا للاعتدال ليلًا، وسيكون معدل درجات الحرارة العظمى 43 درجة والصغرى 29.3 درجة.

وأوضح أن معدل سرعة الرياح سيكون 12 كم في الساعة، فيما ستنشط الرياح أحيانًا باتجاه غربي إلى شمالي غربي لتثير الغبار والأتربة مؤدية لانخفاض مدى الروية الأفقية.

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