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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

خصم 39% على جوال سامسونج Galaxy S22 5G في السعودية

Samsung Galaxy S22
Samsung Galaxy S22

تقدم  سامسونج  مجموعة من أروع جوالات الفلاج شيب الرائدة التي تنافس بقوة جوالات الآيفون من آبل، تقف على قدم المساواة معها بل تتفوق عليها من نواحي التصوير وجودة الشاشة ونقاء الوضوح وتباين الألوان، وتأتي سلسلة الـ S كأفضل ما تقدمه العلامة التجارية الكورية، مع أحدث التقنيات والإمكانيات.

يتوفر جوال  سامسونج  جالاكسي S22 5G ثنائي الشريحة بتكوين مساحة تخزين 128 جيجابايت روم على منصة أمازون المملكة العربية السعودية بخصم يصل إلى 39% من سعره الأصلي، وأصبح يباع حاليا بـ1,999 ريالا سعوديا، وفي السطور التالية نرصد كافة تفاصيل الجوال.

Samsung Galaxy S22 

مواصفات Samsung Galaxy S22 5G

يأتي مع شاشة عرض Dynamic AMOLED 2X مقاس 6.1 بوصة، دقة وضوح 1080x2340 بيكسل مع كثافة 425 بيكل لكل بوصة، مع معدل تحديث 120 هرتز، ذروة سطوع 1300 شمعة لكل متر مربع، مدعوم بتقنية HDR10+، نسبة الشاشة إلى الهيكل 87.4% مع زجاج واق من Corning Gorilla Glass Victus+

يتم تشغيل جوال  سامسونج  بواسطة معالج من "كوالكوم" مجموعة شرائح SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 بدقة تصنيع 4 نانو، ثماني النوى بتردد ميقاتي أقصى 2 جيجاهرتز، وشريحة معالجة رسومات الجرافيك من Adreno 730 تقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت رام وسعة تخزين 128 جيجابايت روم ولا يدعم وجود كارتت ميمزري خارجي.

يحزم جوال سامسونج بطارية مدمجة لا يمكن إزالتها سعتها 3700 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي بقوة 25 وات واللاسلكي بقوة 15 وات والشحن العكسي بقوة 4.5 وات، مع نظام تشغيل أندرويد 12 قابل للترقية إلى 13 وواجهة مستخدم One UI 5.1.

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بالنسبة لإعداد الكاميرات، نجد في اللوحة الخلفية 3 كاميرات، الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة تدعم تقنيات Dual Pixel PDAF, OIS وكاميرا ثانية تليفوتو بدقة 10 ميجابيكسل مع تقريب بصري 3x وتقنيات PDAF, OIS والثالثة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابيكسل، مع فلاش ليد وتقنية auto-HDR، الكاميرا السيلفي بدقة 10 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة.

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