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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مخاوف من حرب عالمية.. ضغوط كبيرة على بايدن لضم أوكرانيا لحلف الناتو

الناتو وأوكرانيا
الناتو وأوكرانيا

أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، بأن بعض أعضاء حلف شمال الأطلسي “الناتو”، يضغطون على الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لتسريع انضمام أوكرانيا إلى الحلف.

وأوضحت “نيويورك تايمز”، أن "المناقشات اندلعت بين الحلفاء في الناتو، الأمر الذي ضغط على بايدن لدعم مسار أسرع وأكثر موثوقية لعضوية أوكرانيا".

وأضافت: “يتعامل بايدن مع هذه القضية بحذر، لأنه لا يريد إشراك الناتو في صراع مباشر مع موسكو، بالإضافة إلى ذلك، نظرا لرغبة الرئيس الأمريكي في منع أي انشقاقات في الحلف وشعاره حول الحاجة إلى "تجنب حرب عالمية ثالثة"، فإن جميع الخيارات لقبول أوكرانيا في الناتو تنطوي على تكاليف كبيرة”.

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وأشارت “نيويورك تايمز”، إلى أن “بعض ممثلي إدارة بايدن أن عددا من أعضاء الحلف يعتبرون أنه من الضروري وضع جدول زمني وتحديد أهداف محددة لانضمام أوكرانيا إلى الناتو، ولكن فقط بعد انتهاء الصراع مع روسيا”.

وأوضحت أن “العديد من الدول الأعضاء في الناتو تريد إظهار موقفها الثابت بشأن انضمام أوكرانيا إلى الحلف خلال قمة فيلنيوس… ومع ذلك، فإن ألمانيا، تتخذ موقفا حذرا بشأن هذه القضية، وتعرب بعض الدول الأخرى عن شكوكها بشأن استعداد أوكرانيا للانضمام إلى الناتو”.

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