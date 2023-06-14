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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الغرب يستعد لدفع أوكرانيا إلى طاولة المفاوضات لإنهاء الحرب مع روسيا

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

أفادت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، اليوم الأربعاء، بأن الغرب سيبدأ في دفع أوكرانيا إلى محادثات السلام بعد فشل الهجوم المضاد لـ الجيش الأوكراني.

وأوضحت الصحيفة، أن  "الخبراء ومسؤولي البنتاجون يقولون إن دعم الصراع كشف عن صعوبات في الإنتاج بقطاع الدفاع، فضلا عن نقص الإمدادات والعمالة الذي تفاقم بسبب وباء كورونا".

وأضافت: “قبل بدء حملة إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي العام المقبل، يحتاج جو بايدن إلى انتصار كبير لكييف في ساحة المعركة لإظهار أن دعمه غير المشروط لأوكرانيا قد عزز القيادة العالمية الأمريكية وأظهر الاستخدام المعقول للقوة العسكرية الأمريكية في الخارج”.

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وأشارت إلي أن “النتيجة المربكة للنجاحات المحدودة في أوكرانيا ستكون بمثابة أرضية لانتقاد السياسة الأمريكية وستزيد من تعتيم آفاق كييف الغامضة بالفعل للانضمام إلى الناتو والاتحاد الأوروبي”.

الجيش الأوكراني أوكرانيا الغرب البنتاجون

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