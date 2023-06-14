تهدد الملايين .. عواصف رعدية شديدة وأعاصير مدمرة تضرب أمريكا

من المتوقع أن تؤدي عاصفة نادرة إلى يوم متقلب عبر أجزاء من الجنوب الشرقي وساحل الخليج في الولايات المتحدة، حيث سيكون أكثر من 23 مليون شخص في مرمى العواصف الرعدية الشديدة والبرد المدمر والأعاصير القوية.

وتعد أجزاء من ألاباما وأركنساس وجورجيا وميسيسيبي من بين الولايات ذات المخاطر الأعلى.

ومن المتوقع أن تتقدم مساحة كبيرة من العواصف الرعدية الشديدة التي تنتج رياحا مدمرة عبر شمال شرق لويزيانا إلى جنوب غرب جورجيا على مدار اليوم مع رياح تزيد على 80 ميلا في الساعة. وهذا يشمل إمكانية حدوث ديريشو، وهو خط شديد بشكل خاص من العواصف الرعدية الشديدة التي تقطع مئات الأميال وتنتج رياحا مدمرة على طول مسارها بالكامل.

كما أن الخطر الأكبر للأعاصير سيكون أكثر تركيزا بعد ظهر الأربعاء في وسط / شرق ألاباما وجنوب غرب جورجيا. وهذا يشمل مدن مونتجمري، ألاباما؛ دوثان؛ كولومبوس، وجورجيا.

وأصدر مركز التنبؤ بالعواصف، اليوم الأربعاء، تحذيرا من حدوث عواصف شديدة، وهو مستوى 4 من 5 على نطاقها، لمنطقة لا ترى عادة مثل هذا المستوى العالي من العواصف الرعدية الشديدة من هذا النوع خلال شهر يونيو.

بالنسبة للمناطق الجنوبية الشرقية وساحل الخليج، من المرجح أن تكون العواصف الشديدة خلال أشهر الربيع المبكرة مثل مارس أو أبريل.