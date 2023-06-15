أخبار التكنولوجيا| أخيرا الكشف عن هاتف من سامسونج ينتظر الملايين .. ونوكيا تغير قواعد اللعبة بموبايل جديد ينافس شاومي

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أحيانا يبحث الكثير من مستخدمي تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp عن معلومة معينة ربما أرسلها أحد الأشخاص عن عنوان ما أو قد تذكر أنك كنت تتحدث عن برنامج ما أو فيلم معين ولكنك لا تريد التمرير عبر جميع الرسائل لمحاولة العثور على ما تبحث عنه.



أفادت تقارير جديدة أن شركة الكورية ستطلق هاتفها المميز Galaxy S23 FE والذي يعد النسخة الأرخص لهاتف Galaxy S23 الرائد خلال الربع الثالث من العام الحالي، حيث من المقرر أن ينطلق في البداية لعدد من الأسواق المحدودة ثم إلى باقي الأسواق العالمية.



أفادت تسريبات أن شركة أوبو الصينية تعتزم إطلاق نسخة عالمية جديدة من هاتف Oppo A78 5G الذي أطلقته منذ فترة في السوق الهندية ولقي إعجابا كبيرا من المستخدمين، نظرا لمواصفاته المميزة وتصميمه الأنيق.



أعلنت شركة Infinix إنفينيكس رسميا عن إطلاق هاتفها المميز Infinix Note 30 5G في الهند مع عدد من الميزات والإمكانات الفائقة أبرزها معالج جيد من شركة ميديا تيك، وبطارية كبيرة بالإضافة إلى كاميرا فائقة بدقة 108 ميجابيكسل.

كشفت تسريبات أن العلامة التجارية نوكيا Nokia تعمل على إطلاق هاتف جديد بمواصفات فائقة ينافس هواتف الشركات الكبرى مثل سامسونج وشاومي، ويمكن لـ نوكيا من خلاله أن تغير قواعد اللعبة حيث سيكون الهاتف من الفئة الرائدة “فلاجشيب”.



يعد هاتف Realme 9i واحدا من هواتف ريلمي المميزة والمناسبة للشباب ومحدودي الدخل، حيث يتمتع بأداء ممتاز بفضل معالج سناب دراجون من شركة كوالكوم، وكذلك بطارية كبيرة، وشاشة وكاميرا فائقة دقة 50 ميجا بيكسل.