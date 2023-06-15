بشرى للمصريين.. انخفاض كبير في أسعار الذهب عالمياً

تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر، اليوم الخميس، وذلك بعدما ارتفع الدولار حينما ألمح مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إلى أنه سيقدم على المزيد من رفع أسعار الفائدة هذا العام.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمائة إلى 1935.09 دولار للأوقية (الأونصة) مسجلا أدنى مستوياته منذ 17 مارس، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1 بالمائة إلى 1947.10 دولار، حسبما أفادت “رويترز”.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية نحو اثنين بالمتئة إلى 23.4654 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.6 بالمائة إلى 969.61 دولار، وخسر البلاديوم واحدا بالمائة مسجلا 1371.44 دولار.

وقال براين لان، من جولد سيلفر سنترال في سنغافورة: “توقعات رفع سعر الفائدة مرتين أخريين ضغطت على الذهب، وقد تشهد الأسعار مزيدا من ضغوط البيع”.

وستتجه الأنظار بالأسواق الآن إلى مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية التي تصدر في وقت لاحق اليوم.