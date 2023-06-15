عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كامل الوزير: ميناء أكتوبر الجاف فاز بالطرح العالمي

كامل الوزير
كامل الوزير

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن “محاور  النقل متعددة، فبجانب الميناء بالإسكندرية هناك محاور لوجستية تابعة لهيئة السكك الحديدية المصرية، والتي تبدأ من منطقة بشتيل بمحافظة الجيزة، وتنتهي بميناء الإسكندرية الكبير، ويربط بينهما خط سكك حديد بشتيل الاتحاد الأباري، والذي نعمل على تطويره وازدواج الخطوط في وتطوير للبنية الأساسية بالكامل، وتطوير الإشارات مرورا بالميناء الجاف بـ 6 أكتوبر، بالإضافة إلى ميناء السلام خط سكة حديد كفر داود”.

وأضاف كامل الوزير، خلال مؤتمر افتتاح محطة “تحيا مصر” بوادي الملوك بميناء الإسكندرية، أن ميناء أكتوبر الجاف أول ميناء جاف تتم المشاركة فيه مع وزارة المالية بعدما فاز في الطرح العالمي بالمشاركة مع شركة السويدي. 

وأشار إلى أن الميناء تم إنشاؤه على مساحة 100 فدان، بالإضافة إلى منطقة لوجستية، كما أن الميناء تصل طاقته الاستيعابية إلى 720 سفينة وحاوية يوميا، ويعمل وفق أفضل النظم التكنولوجية والرقمية المتطور، وحصل على أكبر جائزة لمشروع برنامج المدن الخضراء من البنك الأوروبي، ويوفر أكثر من 500 فرصة عمل مباشرة، و2000 فرصة عمل عير مباشرة.

وأوضح أنه تم تطوير ميناء السلوم البري الذي تبلغ مساحته أكثر من 286  فدانا وفق  أحدث النظم العالمية، وسيساهم هذا الميناء في تسهيل حركة الأفراد والبضائع بين مصر وليبيا.

ازدواج 6 اكتوبر الفريق كامل الوزير العالمية السلوم الرقمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مهيب عبدالهادي: مهاجم الوداد يقترب من الأهلي.. و12 مليون دولار عرض الهلال لمحمد عبدالمنعم

الحب هو اللي دمرني| آخر كلمات محمد عادل قبل إعدامه.. وهذه رسالته لوالدته

مفاجأة في سعر الدولار اليوم الخميس.. ماذا حدث؟

السيسي: وجهت بالقبض على صاحب عقار مبني بحرم أحد الموانئ

معرفش مين هتلر | فيفا يطالب بخضوع أفشة للتحقيق.. والأهلي: أريد حلا

شوبير: الأهلي وافق على رحيل هذا اللاعب

على متنه مصريون|اليونان تعلن الحداد 3 أيام إثر غرق قارب بـ750 مهاجرًا

حادث مروع.. إصابة 14 شخصا في انقلاب ميكروباص بطريق أبو غالب بالقناطر

ترشيحاتنا

هولندا تكشف حقيقة تزويد أوكرانيا بمقاتلات إف-16

الرئيس السيسي يقوم بـ جولة بمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض

5 مشاهد في حياة محمد عادل.. من جريمة نيرة أشرف حتى صباح الإعدام

ريال مدريد يقدم لاعبه الجديد بيلينجهام بالرقم 5.. صور

طلعت عبد القوي: الرئيس السيسي رد بقوة على المشككين في الحوار الوطني

فضائية ومنصة يوتيوب.. سقوط شخصين يديران أستوديو بدون ترخيص بالعمرانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حبس وغرامة.. الحكم على طالبة بتهمة الغش في امتحانات البكالوريا بالجزائر

الحب دمرني.. تعليق ناري من متخصصين على آخر كلمات محمد عادل

بعد وفاته عن 93 عاما.. من هو رسام سبايدرمان جون روميتا سينيور؟

الكويت.. مقيم عربي ينجو من حادثة ليواجه نهاية مأساوية أثناء إنقاذه

فيديو

أحدثهم هلا رشدي.. 5 مطربين منعهم المرض من الغناء

فيديو رقص سيدة الفستان الأزرق.. ندمانة وجوزي هيطلقني وماكنتش عايزة أتصور |«فيديوجراف»

كسر العادات والتقاليد.. عروسان يثيران الجدل في حفل زفافهما بتصرف غير متوقع..شاهد

الملكة رانيا تثير الجدل عبر انستجرام بموقف طريف .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ