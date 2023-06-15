كامل الوزير: ميناء أكتوبر الجاف فاز بالطرح العالمي

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن “محاور النقل متعددة، فبجانب الميناء بالإسكندرية هناك محاور لوجستية تابعة لهيئة السكك الحديدية المصرية، والتي تبدأ من منطقة بشتيل بمحافظة الجيزة، وتنتهي بميناء الإسكندرية الكبير، ويربط بينهما خط سكك حديد بشتيل الاتحاد الأباري، والذي نعمل على تطويره وازدواج الخطوط في وتطوير للبنية الأساسية بالكامل، وتطوير الإشارات مرورا بالميناء الجاف بـ 6 أكتوبر، بالإضافة إلى ميناء السلام خط سكة حديد كفر داود”.

وأضاف كامل الوزير، خلال مؤتمر افتتاح محطة “تحيا مصر” بوادي الملوك بميناء الإسكندرية، أن ميناء أكتوبر الجاف أول ميناء جاف تتم المشاركة فيه مع وزارة المالية بعدما فاز في الطرح العالمي بالمشاركة مع شركة السويدي.

وأشار إلى أن الميناء تم إنشاؤه على مساحة 100 فدان، بالإضافة إلى منطقة لوجستية، كما أن الميناء تصل طاقته الاستيعابية إلى 720 سفينة وحاوية يوميا، ويعمل وفق أفضل النظم التكنولوجية والرقمية المتطور، وحصل على أكبر جائزة لمشروع برنامج المدن الخضراء من البنك الأوروبي، ويوفر أكثر من 500 فرصة عمل مباشرة، و2000 فرصة عمل عير مباشرة.

وأوضح أنه تم تطوير ميناء السلوم البري الذي تبلغ مساحته أكثر من 286 فدانا وفق أحدث النظم العالمية، وسيساهم هذا الميناء في تسهيل حركة الأفراد والبضائع بين مصر وليبيا.