ارتفاع سوقي الأسهم في السعودية ودبي في التعاملات المبكرة

سجل سوقا الأسهم في كلٍّ مِن السعودية ودبي ارتفاعًا في التعاملات المبكرة من اليوم الخميس مدعومة بأسعار النفط، في الوقت الذي هبط فيه المؤشر في قطر 0.5% متأثرًا بتراجع سهم مصرف قطر الإسلامي 0.8% وسهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، 1.7%، وفقًا لوكالة "رويترز".

وجاء ارتفاع أسواق الأسهم في السعودية ودبي بعد أن أظهرت البيانات قفزة في إنتاج المصافي في الصين، في حين جاء تراجع الأسواق الخليجية الأخرى مع تلويح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بزيادات مستقبلية لأسعار الفائدة.

وارتفعت أسعار النفط، وهي محفز رئيس للأسواق المالية في الخليج، اليوم إذ سجل خام برنت 73.39 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ07:50 بتوقيت غرينتش.

وبحسب البيانات فإن إجمالي إنتاج مصافي النفط في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، قفز في أيار/ مايو 15.4% مقارنة بالإجمالي قبل عام، مسجلًا ثاني أعلى مستوى على الإطلاق.

وصعد المؤشر السعودي 0.2% مدعومًا بمكاسب في قطاعات التمويل والرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية الأساسية، إذ ارتفع سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 1.6 في المئة وقفز سهم شركة المراعي 7.3%.

وارتفع المؤشر في دبي 0.2% مدعومًا بمكاسب في معظم القطاعات، إذ صعد سهم إعمار للتطوير اثنين في المئة وسهم شركة الخليج للملاحة 2.6%.

وسجَّل سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك دبي، ربحًا بنسبة 0.7%. كما تراجع المؤشر في أبوظبي 0.2% مع هبوط سهم مجموعة ملتيبلاي 1.2% وسهم شركة الدار العقارية الرائدة 0.6%. وهبط سهم أكبر بنوك الإمارات، بنك أبوظبي الأول، أيضًا 0.8%.

وأبقى الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة دون تغيير أمس الأربعاء، لكنه أشار إلى أنه قد لا يزال هناك حاجة لزيادتها بما يصل إلى نصف نقطة مئوية بحلول نهاية هذا العام.

وترتبط معظم عملات دول مجلس التعاون الخليجي بالدولار، وعادة ما تتبع السعودية والإمارات وقطر أي تغيير في السياسة النقدية الأمريكية.