ردنا لا مفر منه .. تهديد عسكري من كوريا الشمالية لـ واشنطن وسول

أصدرت وزارة الدفاع الكورية الشمالية، تحذيرا "قويا" بشأن "الاستفزازات العسكرية للعدو حيث تجري كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أحدث جولة من التدريبات العسكرية بالذخيرة الحية، اليوم الخميس، وهي أكبر تدريبات عسكرية بين كوريا الجنوبية وأمريكا في التاريخ.

وحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، ندد متحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الشمالية بحقيقة أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجريان "يوما بعد يوم" مناورات عسكرية ضد كوريا الشمالية بمشاركة كمية كبيرة من المعدات.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الشمالية في بيان: “رد فعلنا على هذا أمر لا مفر منه… جيش كوريا والولايات يدين بشدة هذه الأعمال الاستفزازية وغير المسؤولة ويحذر بشدة وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، التي، على الرغم من التحذيرات المتكررة، تصعد التوترات العسكرية في المنطقة”.

وأضافت: “القوات المسلحة سترد باستمرار على الأعمال ذات الطبيعة الاستفزازية من أي نوع واستفزاز الأعداء”.