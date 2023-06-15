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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ردنا لا مفر منه .. تهديد عسكري من كوريا الشمالية لـ واشنطن وسول

الزعيم الكوري الشمالي
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون

أصدرت وزارة الدفاع الكورية الشمالية، تحذيرا "قويا" بشأن "الاستفزازات العسكرية للعدو حيث تجري كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أحدث جولة من التدريبات العسكرية بالذخيرة الحية، اليوم الخميس، وهي أكبر تدريبات عسكرية بين كوريا الجنوبية وأمريكا في التاريخ.

وحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، ندد متحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الشمالية بحقيقة أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجريان "يوما بعد يوم" مناورات عسكرية ضد كوريا الشمالية بمشاركة كمية كبيرة من المعدات.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الشمالية في بيان: “رد فعلنا على هذا أمر لا مفر منه… جيش كوريا والولايات يدين بشدة هذه الأعمال الاستفزازية وغير المسؤولة ويحذر بشدة وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، التي، على الرغم من التحذيرات المتكررة، تصعد التوترات العسكرية في المنطقة”.

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كوريا الجنوبية: سنرد بحزم على استفزازات كوريا الشمالية

وأضافت: “القوات المسلحة سترد باستمرار على الأعمال ذات الطبيعة الاستفزازية من أي نوع واستفزاز الأعداء”.

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