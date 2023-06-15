بوتين يشيد بالعلاقات التاريخية بين روسيا والجزائر.. ويكشف عن وساطتها بالأزمة الأوكرانية

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن العلاقات التاريخية بين روسيا والجزائر تمتد لـ 60 عاما.

وقال بوتين، في مؤتمر صحفي مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، البلدين تستمران في الحفاظ على تلك العلاقات الثنائية بجانب التنسيق في كافة المجالات وذلك في إطار الصيغ والمنظمات متعددة الأطراف، مؤكدا أن الجزائر شريك موثوق لروسيا في القارة الأفريقية.

وأوضح الرئيس الروسي، أن “الجزائر أبدت الاستعداد لأن تكون وسيطا في الملف الأوكراني”.

وأكد أن “العلاقات الاقتصادية مع الجزائر تطورت في عدة مجالات”.

وأشار بوتين أن العلاقات الروسية الجزائرية تتسم بطابع استراتيجي خاص، بالإضافة إلى أن لها أهمية خاصة.

وأوضح أن التعاون بين روسيا والجزائر في منظمة أوبك+ يساعد في استقرار أسواق الطاقة العالمية.