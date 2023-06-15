عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بـ33 دولة.. رئيس الأركان الأمريكي يكشف عن تدريب 60 ألف جندي أوكراني

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الجنرال مارك ميلي، اليوم الخميس، إن حلفاء أوكرانيا دربوا قرابة 60 ألف جندي من الجيش الأوكراني، مشيرا إلى أن أكثر من 6000 منهم يتدربون حاليًا في 33 دولة في ثلاث قارات.

وقال ميلي، في إفادة صحفية: "تم تدريب 60 ألف جندي أوكراني بجهود دولية في إطار العملية الحالية والعديد منهم يشاركون في المعارك"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة دربت أكثر من 11 ألفًا منهم.

وأضاف رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، أن أكثر من 6000 أوكراني يتم تدريبهم حاليًا من قبل الولايات المتحدة وحلفائها، بمشاركة 33 دولة في ثلاث قارات.

كما تعهد ميلي، “بمواصلة تقديم المساعدات العسكرية لـ أوكرانيا”.

وفي وقت سابق، أكد ميلي أنه على الرغم من أن أوكرانيا مستعدة استعدادا جيدا للهجوم المضاد المرتقب ضد القوات الروسية، إلا أنه “من المبكر جدا التنبؤ بالنتائج التي ستحدث”.

نبأ سار .. أوكرانيا تعلن موعد نهاية الحرب

مئات الصواريخ .. 4 دول كبرى تعلن عن مساعدات عسكرية ضخمة لـ أوكرانيا

وأضاف ميلي، أن "الأوكرانيين يخوضون حربا تمثل تهديدا وجوديا لبقاء أوكرانيا، وتحمل معنى أكبر بالنسبة لباقي العالم، لأوروبا وبالفعل بالنسبة للولايات المتحدة، ولكن للعالم أيضا".

الجيش الأوكراني أوكرانيا ميلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جرعة بنج ودفن داخل العيادة.. مفاجأة في جريمة طبيب الساحل | صور

مهيب عبدالهادي: مهاجم الوداد يقترب من الأهلي.. و12 مليون دولار عرض الهلال لمحمد عبدالمنعم

5مليارات دولار.. صفقة قطرية مصرية منتظرة في 7 فنادق تاريخية| تفاصيل

على متنه مصريون|اليونان تعلن الحداد 3 أيام إثر غرق قارب بـ750 مهاجرًا

الحب هو اللي دمرني| آخر كلمات محمد عادل قبل إعدامه.. وهذه رسالته لوالدته

مفاجأة في سعر الدولار اليوم الخميس.. ماذا حدث؟

نبأ سار .. أوكرانيا تعلن موعد نهاية الحرب

معرفش مين هتلر | فيفا يطالب بخضوع أفشة للتحقيق.. والأهلي: أريد حلا

موضوعات متعلقة

مندوب السودان بالأمم المتحدة: ميليشيا الدعم السريع تعمل على هدم الدولة

نبأ سار .. أوكرانيا تعلن موعد نهاية الحرب

"خطير".. إعلان صادم من وكالة الطاقة الذرية بشأن الوضع بمحطة زابوريجيا النووية

بعد قرار المركزي الأوروبي.. ارتفاع اليورو إلى أعلى مستوى في 15 عاما

فرنسا: تجمعنا شراكة ثابتة مع السعودية.. وندعم جهود المملكة للتهدئة في السودان

المجر تكشف عن مفاجأة بشأن تفجير خط أنابيب الغاز نورد ستريم

مئات الصواريخ .. 4 دول كبرى تعلن عن مساعدات عسكرية ضخمة لـ أوكرانيا

أكاذيب زيلينسكي.. الكشف عن خدعة الرئيس الأوكراني لـ أمريكا

ترشيحاتنا

مصطفى بكري: ما حدث في مصر نقلة نوعية مهمة وغير مسبوقة ..فيديو

وصول أمير قطر إلى بغداد في زيارة رسمية.. شاهد

لدعم المستحقين في كافة محافظات مصر.. "حياة كريمة" تتوجه بالشكر لـ النائب محمد أبو العينين

أبو العينين لرؤساء كبري الشركات والمستثمرين الفرنسيين: الرئيس السيسي الداعم الأول للقطاع الخاص.. وهذا وقت الاستثمار في مصر

نهاية الأخضر.. روسيا تعلن عن عملة احتياطية عالمية جديدة

سلعة الله غالية.. روشتة لطبيب ينصح ببر الوالدين بسبب مرضى الجوع والعطش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع تقلبات الجو الكثيرة .. إليك طرق علاج برد الصيف

القصة الكاملة لطلاق جوري بكر بداية من الهاكر حتى فتوى بسمة وهبة

شاهد مصير أسترالي صُدم بـ ثعبان ضخم أعلى سقف الحمام

شاهد.. طائر ضخم يقتحم قمرة قيادة طائرة في الجو بالإكوادور| ماذا حدث؟

فيديو

جوزي ميعملش كدا .. حقيقة انفصال جوري بكر قبل أشهر من إنجابها

عمرو مصطفى: سكت على تسريب افتكرلك ايه بصوت شيرين عشان ظروفها

أحدثهم هلا رشدي.. 5 مطربين منعهم المرض من الغناء

فيديو رقص سيدة الفستان الأزرق.. ندمانة وجوزي هيطلقني وماكنتش عايزة أتصور |«فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الأمير الملعون

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

اﻟﻤﺰﻳﺪ