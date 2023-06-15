بـ33 دولة.. رئيس الأركان الأمريكي يكشف عن تدريب 60 ألف جندي أوكراني

قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الجنرال مارك ميلي، اليوم الخميس، إن حلفاء أوكرانيا دربوا قرابة 60 ألف جندي من الجيش الأوكراني، مشيرا إلى أن أكثر من 6000 منهم يتدربون حاليًا في 33 دولة في ثلاث قارات.

وقال ميلي، في إفادة صحفية: "تم تدريب 60 ألف جندي أوكراني بجهود دولية في إطار العملية الحالية والعديد منهم يشاركون في المعارك"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة دربت أكثر من 11 ألفًا منهم.

وأضاف رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، أن أكثر من 6000 أوكراني يتم تدريبهم حاليًا من قبل الولايات المتحدة وحلفائها، بمشاركة 33 دولة في ثلاث قارات.

كما تعهد ميلي، “بمواصلة تقديم المساعدات العسكرية لـ أوكرانيا”.

وفي وقت سابق، أكد ميلي أنه على الرغم من أن أوكرانيا مستعدة استعدادا جيدا للهجوم المضاد المرتقب ضد القوات الروسية، إلا أنه “من المبكر جدا التنبؤ بالنتائج التي ستحدث”.

وأضاف ميلي، أن "الأوكرانيين يخوضون حربا تمثل تهديدا وجوديا لبقاء أوكرانيا، وتحمل معنى أكبر بالنسبة لباقي العالم، لأوروبا وبالفعل بالنسبة للولايات المتحدة، ولكن للعالم أيضا".