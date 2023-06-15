بسبب الهجوم المضاد.. تحرك عاجل من الغرب لتزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد-2 الألمانية

أفادت صحيفة “هاندلسبلات” الألمانية، اليوم الخميس، نقلا عن مصادر في حلف الناتو، بأن أوكرانيا ستحصل على 14 دبابة “ليوبارد-2” من الشركاء الغربيين، بتمويل من الدنمارك وهولندا.

وأكدت الصحيفة الألمانية، أنه سيتم توفير الدبابات وتجديدها من قبل مجموعة “راينميتال”.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن دبابات “ليوبارد” الألمانية ومركبات مشاة “برادلي” القتالية الأمريكية الصنع، والتي تستخدمها أوكرانيا في الحرب، تحترق تماما.

وقال بوتين، في اجتماع مع المراسلين العسكريين الروس: “كل من مدرعات برادلي ودبابات ليوبارد يحترقان بشكل جميل، كما توقعنا… علاوة على ذلك، الذخيرة تنفجر داخل الدبابات، كل شيء يطير في اتجاهات مختلفة".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قال إن روسيا لم ترفض أبدا إجراء أي مفاوضات يمكن أن تؤدي إلى تسوية للوضع في أوكرانيا.