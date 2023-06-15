أمير قطر : ندرك أهمية العراق بالمنطقة .. وأمنه جزء من استقرارنا

أفادت قناة السومرية العراقية بأن اتفاقا تم بين أمير قطر تميم بن حمد، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الخميس على التبادل التجاري بين البلدين.

وذكر أمير قطر في مؤتمر صحفي مشترك مع السوداني في بغداد، إن "زيارتنا إلى بغداد تعكس عمق العلاقة بين العراق وقطر واتفقنا مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على التبادل التجاري بين العراق وقطر ويجب أن ينمو".



وتابع أيضا "بحثنا تعزيز العلاقات في مجال الطاقة والتجارة والاقتصاد وناقشنا المبادرات الإقليمية لتعزيز العلاقات بين دول المنطقة ومن بينها مشروع الربط الكهربائي".



وأفصح أمير قطر عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم بخصوص التجارة والطاقة"، مشدداً بالقول "ندرك أهمية العراق بالمنطقة وأمن العراق جزء من استقرار المنطقة".



وكان بن حمد، وصل عصر اليوم الخميس، الى بغداد في زيارة رسمية.