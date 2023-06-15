كفاية يا صندوق النكد.. مصطفى بكري يوجه رسالة قوية لـ النقد الدولي

وجه الإعلامي مصطفى بكري، رسالة نارية إلى مسئولي صندق النقد الدولي، قائلا: "كفاية يا صندوق النكد الدولي، مش هتفضل ورانا حتة حتة، آه إحنا عملنا شوية إصلاحات اقتصادية مهمة، وكانت ضرورية".

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، “متقعدش كل شوية عوم الجنيه عوم الجنيه، لغاية ما بعد كده الجنيه يوصل 100 و200 و300، فتضيع الدنيا، لازم نضبط الأمور”.

صندوق النكد الدولي



وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، “دى مصلحة المصريين، ومصلحة الغلابة، ومصلحة الناس اللى عايزة تبقى مستورة، كفاية يا صندوق النكد الدولي”.

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