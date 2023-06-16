نصرت تشودري.. أول مسلمة تتولى منصب قاضية فيدرالية في أمريكا

أصبحت محامية الحقوق المدنية، نصرت تشودري، أول قاضية فيدرالية مسلمة في الولايات المتحدة، بعد قرار مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء الخميس، تعيينها بمحكمة الدائرة الشرقية الجزئية في نيويورك.

وأكد المجلس، تعيين تشودري، بأغلبية 50 صوتا مقابل 49، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

وتعود أصول الأمريكية تشودري، إلى بنجلاديش، وقضت معظم حياتها المهنية في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية وعملت في قضايا العدالة العرقية والأمن القومي.

وسبق أن رشحها الرئيس جو بايدن لهذا المنصب في يناير 2022.

ولدت نصرت تشودري في الولايات المتحدة بعد هجرة والديها من موطنهم الأصلي، وتعد من أصول بنجلاديشية وتبلغ من العمر 45 عاما.

هاجر والداها نفيسة تشودرى والدكتور نورير تشودرى إلى الولايات المتحدة قبل ولادتها. ودرست نصرت تشودري في جامعة كولومبيا وجامعة برينستون وكلية الحقوق بجامعة ييل.

وتعد ثاني المسلمين الذين ترشحوا لهذا المنصب بعد زاهد قريشي، وهي متزوجة منذ عام 2012 من مايكل إيرلي وهو مصمم جرافيك.