عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عملية تجميل تنهي حياة سيدة كولومبية بطريقة مؤسفة.. ما القصة؟

صدى البلد

أنهت عملية تجميل حياة سيدة بطريقة مؤسفة، فقد توفيت امرأة تبلغ من العمر 41 عامًا بعد خضوعها لعملية جراحية لشد منطقة البطن في كولومبيا بعد أن بدأت طرد كميات كبيرة من الدم

سافرت "لوز ديسي فيليز" من منزلها في مونتريال بـ كندا للخضوع للعملية وجراحة تشديد الجلد في كولومبيا، لكنها أصبحت مريضة بعنف في وقت لاحق من تلك الليلة وتوفيت في مستشفى محلي، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

txt

يتابعه أكثر من 30 مليونا..نويل روبنسون في شوارع مصر بـ فيديوهاته الشهيرة|شاهد

txt

يقلل نسبة الوفاة 40%.. باحثون ينصحون بالنوم 7 لـ 9 ساعات يوميا

وقال زوجها "فيليكس أليخاندرو أغيري" ، في إشارة إلى الجراح الشهير يينا كالديرون: "بعد 15 عامًا من العيش في كندا ، سافرت لوز إلى كولومبيا لإجراء عملية مع شخص عثرت عليه على الإنترنت يسمى صانع الدمية".


دفعت  لوز 28 مليون بيزو كولومبي ، أو حوالي 6770 دولارًا أمريكيًا ، مقابل العمليات الجراحية المركبة التي تركتها ميتة.

أخبر أغيري كيف تم نقل زوجته على كرسي متحرك بعد ساعات قليلة من العملية ، ولم تكن قادرًا على التحدث بسبب الألم الذي كانت تعاني منه.

txt

دخان حرائق الغابات في كندا يقلل من جودة الهواء.. تفاصيل

txt

استقبل المعزين بهليكوبتر.. تيك توكر بلجيكي يذيع نبأ موته ويقيم جنازته

احتاجت لوز إلى الذهاب إلى المرحاض وانتهى بها الأمر بمرض خطير، حيث بدأت لوز بعد ذلك في طرد كميات كبيرة من الدم حتى أغمي عليها في نهاية المطاف في الحمام.

وأضاف الزوج :"هناك  أخذها والداها إلى المستشفى في أسرع وقت ممكن، وتمكنوا من إنعاشها في غرفة الطوارئ ، ولكن بعد بضع دقائق ، خرج الطبيب ليعلن أنها ماتت".

ومما زاد الطين بلة ، أن الزوج الحزين ادعى أن السلطات الكولومبية لم تعيد جثة زوجته لدفنها في الأشهر الثلاثة التي انقضت منذ وفاتها في 8 مارس.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مفاجىء من الخطيب بشأن تحقيق الفيفا مع أفشة

عزل زيلينسكي.. تحرك عاجل ضد الرئيس الأوكراني بعد الهجوم المضاد الكارثي

مفاجأة مدوية .. مناصب جديدة لـ مرتضى منصور فى الزمالك

نزل 375 جنيها.. مسلسل هبوط الذهب مستمر وعيار 21 تراجع لهذا المستوى

رقم حساب الزمالك |محامي كهربا يفجر مفاجأة بشأن غرامة اللاعب

بالبالطو والكاب.. شاهد ابنة محمد رمضان تشعل السوشيال ميديا في حفل تخرجها

سيد عبدالحفيظ يكشف عن موقف الأهلي من ضم "بن رمضان" و"إمام عاشور"

رحيل محمد عبد المنعم للهلال السعودي مقابل 12 مليون دولار..شوبير يحسم الجدل

موضوعات متعلقة

يتابعه أكثر من 30 مليونا..نويل روبنسون في شوارع مصر بـ فيديوهاته الشهيرة|شاهد

يقلل نسبة الوفاة 40%.. باحثون ينصحون بالنوم 7 لـ 9 ساعات يوميا

البيضة قبل الفرخة؟ العلماء يتوصلون أخيرًا لإجابة أشهر لغز في العالم

دخان حرائق الغابات في كندا يقلل من جودة الهواء.. تفاصيل

استقبل المعزين بهليكوبتر.. تيك توكر بلجيكي يذيع نبأ موته ويقيم جنازته

وفاة ممثلة كورية شهيرة في مكان عملها.. ما القصة؟

الرموز التعبيرية تساعد في علاج السكتة الدماغية.. تفاصيل

الذكاء الاصطناعي يصيب الموظفين بـ الوحدة والأرق .. تفاصيل

ترشيحاتنا

تحذير عاجل من السعودية بشأن طقس اليوم الجمعة

عفت نصار: العروض المقدمة لبعض لاعبي الأهلى والزمالك اجتهادات وهدفها التلميع

محادثات بين أمريكا وإيران بشأن البرنامج النووي .. تفاصيل

للمقيمين بالخارج .. كيفية تقديم طلب إثبات الجنسية المصرية

خصم 25% على جوال هواوي Nova 9 Se في السعودية

شبانة: صفقات تبادلية بين الأهلي وبيراميدز لحل الخلاف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلي بالك .. أعراض لتسمم الحمل تسبب الموت

علا غانم وداليا البحيري .. جلسة تصوير لأبطال الجزء الثاني من حريم كريم

من تصميم بيكهام.. انطلاق مجموعة سيارات "فوروسيري إسنشلز" الأولى من مازيراتي

بـ 10 جنيهات..طريقة عمل بيتزا العجة

فيديو

لأول مرة.. تسجيل صوتي للعندليب يحسم حقيقة زواجه من سعاد حسني «فيديوجراف»

حقيقة تداول صورة لـ ترامب داخل الحبس بملابس السجن.. اعرف القصة

أعلنت مفاجأة .. القصة الكاملة لـ شائعة انفصال جوري بكر عن زوجها

أزهى عصور التحفيل .. فوز الأهلي خلى جمهور الرجاء يروّقوا الوداد بأغنية سطلانة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الأمير الملعون

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

اﻟﻤﺰﻳﺪ