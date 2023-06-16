نجم الأهلي السابق: المنتخب الأوليمبي قدم أداء جيدا أمام غانا



أكد محمد عبدالجليل نجم الأهلي السابق، أن منتخب مصر حقق فوز هام على غينيا في ظل صعوبة توقيت اللقاء واجهاد لاعبي الأهلي، مشيرًا إلى أنه أمر جيد أن يحقق المنتخب الانتصار رغم أنه لم يظهر في أفضل حالاته الفنية.

وقال في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "محمد هاني لم يظهر بشكل جيد في ظل الاجهاد الشديد، بخلاف المحترفين المصريين الذين كانوا في فترة راحة، ولم يكن هناك انسجام كبير بين اللاعبين داخل ارض الملعب".

وأضاف: "المنتخب الأوليمبي قدم أداء جيد امام غانا ويضم لاعبين مميزين للغاية، وبنسبة كبيرة سيدخل المربع الذهبي في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما".

وواصل: "اقوى المنتخبات الاولمبية، السنغال ومالي وغانا ومصر والمغرب في بطولة أمم إفريقيا، سيصعد 3 منتخبات افريقية للاولمبياد، بينما الفريق الرابع سيلعب ملحق مع منتخب آسيوي".

وأتم: "حسين منذ أن كان في المقاصة يعشق الأهلي، وهناك لاعبين لا يجوز الاستغناء عنهم على رأسهم عبدالمنعم والشناوي والشحات".