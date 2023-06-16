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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يكشف مفاجأة سارة بشأن عقد سيف فاروق بالزمالك وموقف محمود علاء

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق موقف الزمالك من تجديد عقد سيف فاروق جعفر نجم الفريق خلال الفترة الحالية خاصة وأن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري .

 

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن مجلس إدارة الزمالك سيعقد جلسة مساء اليوم الجمعة مع اللاعب للاتفاق علي كافة بنود تجديد التعاقد مشددا أن سيتم الإعلان اليوم عن تجديد العقد .

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وأضاف شوبير أن سيف فاروق جعفر بقائه في الزمالك أمر طبيعي خاصة وأن ابن من ابناء النادي و نجل أحد كبار نجومه. 

 

وعن محمود علاء فأكد أن المجلس عقد جلسة معه أمس الخميس حيث أكد اللاعب أنه يمتلك عدد من العروض للرحيل عن الاتحاد السكندري مشددا أن الأولوية ستكون للزمالك .

 

وأضاف أن اللاعب يقترب بشدة من العودة مرة أخرى لصفوف الفريق خاصة وأن مجلس الإدارة أكد له احتياج الفريق لمجهوداته 

 

 

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