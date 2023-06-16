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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عفت نصار: العروض المقدمة لبعض لاعبي الأهلى والزمالك اجتهادات وهدفها التلميع

صدى البلد

أكد عفت نصار، نجم نادي الزمالك السابق، أن هناك أحاديث عن وصول عروض كثيرة للاعبي الأهلي والزمالك من أوروبا والخليج، لكن بعضها ينطوي تحت بند الاجتهادات والهدف منها تلميع هؤلاء اللاعبين.

وقال نصار في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "هناك أخبار كثيرة تخرج غير صحيحة بشأن عروض وصفقات كثيرة، خصوصا عبر السوشيال ميديا، وسمعت عن وجود عروض كثيرة لنجوم الأهلي مثل الشناوي والسولية وحمدي فتحي وآخرون، وكذلك هناك عروض لزيزو في الزمالك وهكذا، نسمع أحاديث اخبار لا نعرف مدى صحتها".

 

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وأضاف: "لاعبو غينيا كانوا جيدين وظهروا بمستوى طيب في بعض الفترات أمام منتخب مصر بدنيا وفنيا، ومروان عطية لاعب جيد مع الأهلي ولكن لم يقدم نفس المستوى في المباراة".

وواصل: "الدوري الانجليزي والاعلان عن مواعيده، لا يوجد فيه عامر حسين، هناك مباريات مؤجلة للأهلي كثيرة، فمتي سيلعبها رغم أن الوداد المغربي خاض أيضا نهائي افريقيا وكان يلعب مباريات محلية في الدوري المغربي".

وزاد: "لابد ان يكون هناك عدالة بين جميع الفرق، يتم مجاملة الأهلي في تأجيل العديد من المباريات، يجب أن نحترم قيمة الوقت".

الانجليزي الدوري الإنجليزي الزمالك السوشيال ميديا الشناوي

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