شبانة: صفقات تبادلية بين الأهلي وبيراميدز لحل الخلاف

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن هناك اجتماع بين مسئولي النادي الأهلي ولويس مكيسوني لاعب الفريق خلال الأسبوع المقبل.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "ميكيسوني يطالب بالحصول على باقي عقده من أجل الرحيل عن النادي الأهلي، كما أن نادي سيمبا التنزاني يريد ضمه نهائيا".

واضاف: "الأهلي سيعقد جلسة مع اللاعب لاغلاق ملف اللاعب نهائيا".

وأشار إلى أن نادي بيراميدز لا يمانع التعاون مع النادي الأهلي في ملف الصفقات مطلقا، وأشار إلى أن بيراميدز يرغب في ضم 3 لاعبين من الأهلي في إطار تعاون بين الناديين، ومن الأسماء الموجودة على الطاولة كل من أفشة ومحمد شريف وقندوسي.

وتابع: "من الوارد إبرام صفقة تبادلية بين الأهلي وبيراميدز، لإنهاء كافة الخلافات بين الناديين".