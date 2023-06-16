كولر يقرر رحيل رباعي الأهلي عن الفريق بالميركاتو الصيفي |تعرف عليهم

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن إدارة النادي الأهلي طلبت من مارسيل كولر البت في ملف المعارين، الموجودين خارج النادي ومرشحين للعودة.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "اللاعب الوحيد الذي يفكر كولر في عودته هو كريم نيدفيد المعار لنادي فيوتشر، بينما رفض عودة العديد من اللاعبين مصطفى البدرى وسعد سمير ومصطفى سعد ميسى والعربى بدر وحسام حسن".

وأضاف: "الأهلي بدأ يتحدث في ملف تدعيم الوسط، ولذلك لازال كولر يدرس إمكانية إعادة نيدفيد، مع شراء عقد محمد رضا بوبو".

وأكمل: "كولر رفض إعادة بعض اللاعبين، وطلب خروج برونو سافيو وشادي حسين وحسام حسن وأيمن اشرف".

وأكد: "هناك أسماء شابة من الوارد خروجهم اعارة مثل كريم الدبيس وعبدالرحمن رشدان ومصطفى مخلوف وهي عناصر قد تخرج للاعارة".