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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعارة 4 لاعبين ومقابل مادي لانتقال "بوبو" فيوتشر إلى الأهلي

صدى البلد

أكد الإعلامي إسلام صادق أن النادي الأهلي حسم مع إدارة نادي فيوتشر صفقة التعاقد مع محمد رضا بوبو لاعب وسط فريق فيوتشر تمهيداً للاعلان بشكل رسمي عن الصفقة في الموسم المقبل.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" اتفق النادي الأهلي مع إدارة نادي فيوتشر على التعاقد مع محمد رضا بوبو لاعب وسط الفريق في الموسم المقبل مقابل تمديد إعارة كريم نيدفيد وسعد سمير ومصطفى البدري بالإضافة إلى إعارة حمزة علاء الحارس الصاعد مع دفع مقابل مادي يتم الاتفاق بين الطرفين في الفترة القادمة قبل الاعلان الرسمي عن الصفقة".

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وتابع:"محمد رضا بوبو بنسبة تتخطي 90% في النادي الأهلي في الموسم المقبل بعد انهاء كافة التفاصيل مع ناديه فيوتشر".

إسلام صادق الأهلى الإعلامي إسلام صادق النادي الأهلي امام عاشور بن رمضان

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