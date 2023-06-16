وثائق شراكة الخيل وبيعها عند العرب.. كتاب يكشف حكايات وأسرار هذا العالم

صدر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب، كتاب (وثائق شراكة الخيل وبيعها عند العرب... "جبل العرب مثالاً")، دراسة وتحقيق: كمال الشوفاني.

يتناول الكتاب وثائق لشراكة الخيل وبيعها عند العرب قديماً، في جبل العرب خاصة، وفي باقي المناطق السورية وبعض الدول العربية عامة، خمس وتسعون وثيقة - معظمها نادرة - جمعها الباحث خلال أكثر من 25 عاماً، توثق طرق وحالات الشراكة من امتلاك مشترك لفرس أو أكثر إلى علاقة اجتماعية فريدة بين أولئك الشركاء وصلت إلى تشبيهها بالنسب والمصاهرة.

وتختلف الحجج في مواضيعها بين الشراكة والبيع وإيصالات الاستلام وشهادات النسب والوكالات... إلخ، لذلك سيجد القارئ في هذا الكتاب عرضاً شاملاً لهذه الوثائق بكل أنواعها، وتنوّع صيغ كتابتها بين منطقة وأخرى في جبل العرب أو خارجه، كما يتضمن فصلاً خاصاً عن بيع الخيل وشراكتها في الدول العربية، وفصلاً أخيراً عن طريقة بيع الخيول في الوقت الحاضر وتسجيلها في الدوائر المعنية في سورية.

كتاب (وثائق شراكة الخيل وبيعها عند العرب... "جبل العرب مثالاً")، دراسة وتحقيق: كمال الشوفاني، صادر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب 2023.