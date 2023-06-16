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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الفلسطينية تدين عزم الكنيست الإسرائيلي وضع قانون لمحاكمة الأطفال

وزارة الخارجية الفلسطينية
وزارة الخارجية الفلسطينية

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان مقتضب اليوم الجمعة، ما نشره الإعلام العبري بشأن عزم الكنيست الإسرائيلية نقاش مشروع قانون لعضو الكنيست يتسحاق كرويزر "من حزب عوتسما يهوديت" والذي يسمح بفرض أحكام بالسجن على أطفال فلسطينيين من 12 عاما فما فوق.

 

واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن  نقاش مثل هذا المشروع وإقراره امتدادا لجرائم الاضطهاد والتميز والتنكيل والاعتقالات والتعذيب والقتل التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأطفال الفلسطينيين، ويندرج في إطار مجموعة كبيرة من القوانين الاستعمارية العنصرية التي تكرس الاحتلال وتعمق حلقات نظام الفصل العنصري الأبارتهايد في فلسطين المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والمبادئ والاتفاقيات والإعلانات الدولية التي تحمي حقوق الأطفال، بمن فيهم الأطفال الفلسطينيون الرازخون تحت الاحتلال.

وحذرت الوزارة من خطورة تشريع مشروع هذا القانون، وأكدت أن صمت المجتمع الدولي أو تهاونه تجاه تمريره يجعله متهما وشريكا في جريمة ضد الإنسانية.

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