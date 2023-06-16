تداول 10 آلاف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر عن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة، وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 585 شاحنة و 466 سيارة حيث شملت حركة الواردات 6500 طن بضائع ، 396 شاحنة و 410 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 3500 طن بضائع ، 189 شاحنة و 56 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارتين امل والقاهرة فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية2 ، وغادر العبارتين امل والقاهرة ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 2700 طن بضائع و 240 شاحنة.

ويشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث وهي سينا ، ايلة وبريدج . كما يستعد ميناء بورتوفيق لاستقبال السفينة KALINA علي متنها 300 سيارة بوزن 600 طن قادمة من جدة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1850 راكب بموانيها .

