فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يعد من الأمور المهمة في يوم الجمعة، خاصة وأن الصلاة على النبي هي عبادة تعبر عن المحبة والتقدير والاحترام لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وهي من الأعمال الصالحة التي تدر الثواب العظيم، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من صلى عليَّ يوم الجمعة صلى الله عليه عشرًا"، وهذا يعني أن الله سبحانه وتعالى يُصلي على من صلى على النبي يوم الجمعة عشر صلوات، وهو فضل عظيم يعود على المؤمن بالثواب والرحمة.

يوم الجمعة هو يوم مبارك ويعتبر أفضل أيام الأسبوع لذلك، فإن صلاة على النبي في هذا اليوم المبارك تكتسب قوة إضافية وفضلاً، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تعبر عن التعبير الصادق عن المحبة والاعتزاز بالنبي كقدوة ورسول الله، وتعكس الولاء والانتماء للإسلام والتقدير لمكانته ، كما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تعد وسيلة للقرب من الله وزيادة الأجر، ففي الحديث الشريف قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من صلى عليَّ صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرًا" والصلاة على النبي تساهم في نشر السلام والمحبة والوحدة بين المسلمين، وتعزز الروح الجماعية والأخوية في المجتمع الإسلامي.

-اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد.

-اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.



-اللهم صلِّ وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صلِّ وسلم وبارك على نبينا محمد في الأولين والآخرين. اللهم صلِّ وسلم وبارك على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين.

-اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

-إلهي وسيدي ومولاي من أحسن منك حكما لمن أيقن بك؟ ومن أوسع منك رحمة لمن اتقاك وقصدك؟ ومن أسرع منك عطفا ورأفة لمن أرادك وأقبل على طاعتك؟ فكلهم في نعمائك يتقلبون، ولك بفضلك عليهم يعبدون، سرت همومهم بك إليك، وانفردت إرادتهم لديك، وأقبلت قلوبهم بك عليك، وفنيت حظوظهم من دونك واجتعت لك وحدك، فهم إليك في الليل والنهار متوجهون، وعليك في كل الأحوال مقبلون، ولك على الأحوال مؤثرون، فإنا نسألك إلهنا وسيدنا ومولانا أن تكون لنا بفضلك كالئا كافيا عاصما راحما، فإنا إليك لاحؤن، وبك مستغيثون، وإليك راغبون، ومنك راهبون، وعليك في أمور الدنيا والآخرة متوكلون، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين

اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم امين آمين يارب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

دعاء يوم الجمعة قبل غروب الشمس

دعاء يوم الجمعة قبل غروب الشمس، يوم الجمعة هو يوم مبارك ومميّز في الشرع الشريف، ويعتبر غروب الشمس في هذا اليوم فترةً قصير مهمة قبل صلاة المغرب الدعاء فيها مستجاب، وهناك العديد من الأدعية التي يمكن أن يدعو بها المسلمون في هذا الوقت لطلب البركة والرحمة من الله وفيما يلي بعض الأدعية الموصى بها قبل غروب الشمس يوم الجمعة

دعاء استغفار: "أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه"، يمكن أن يتكرر هذا الدعاء بشكل متكرر لطلب مغفرة الذنوب والتوبة إلى الله.

دعاء التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم: "اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد"، يمكن استخدام هذا الدعاء لطلب البركة والرحمة من الله عن طريق الوساطة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

- "اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا وزدنا خيرًا منه"، يمكن أن يدعو بهذا الدعاء لطلب البركة في رزقنا وأعمالنا في هذا اليوم المبارك.

دعاء الإخلاص: "اللهم إني أسألك الإخلاص في القول والعمل، وأعوذ بك من الرياء والشرك والنفاق"، يمكن أن يدعو المسلمون بهذا الدعاء لطلب الإخلاص في العبادة والابتعاد عن النفاق والشرك.

دعاء الاستقامة: "اللهم أهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت.

الصلاة على النبي يوم الجمعة

الصلاة على النبي يوم الجمعة ورد فيها الكثير من الصيغ التي يستحب قولها أبسطها اللهم صل على محمد خاصة في ظل الهجة الشرسة من قبل التيار السلفي بعد قرار وزارة الأوقاف بتخصيص خمس دقائق للصلاة على النبي بعد صلاة الجمعة.

‏اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه عدد حروف القرآن حَرْفاً حَرْفاً، وعدد كل حرف ألْفا ألْفا، وعدد صفوف الملائكة صفا صفا، وعدد كل صف ألْفا ألْفا، وعدد الرمال ذرة ذرة، وعدد كُلِّ ذرة ألْفَ ألْفِ مرة، عدد ما أحاط به علمك وجرى به قلمُك، ونفذ به حكمُك، في برك وبحرك وسائر خَلقك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم.

-اللَّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وعَلى أهْلِ بَيْتِهِ وعَلى أزْواجِهِ وذُرِّيَّتِهِ، كَما صَلَّيْتَ عَلى إبْراهِيمَ وآلِ إبْراهِيمَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وبارِكْ عَلى مُحَمَّدٍ وعَلى أهْلِ بَيْتِهِ وأزْواجِهِ وذُرِّيَّتِهِ، كَما بارَكْتَ عَلى إبْراهِيمَ وآلِ إبْراهِيمَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسُلِّمَ عَلَى عبْدِكَ ونبيِّكَ وحبيبِكَ سيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى إخْوَانِهِ، وآَلِهِ، صَلَاةً وسَلَامًا نَقْرَعُ بِهِمَا أَبْوَابَ جِنَانِكَ، ونَسْتَجْلِبُ بِهِمَا أَسْبَابَ رِضْوَانِكَ، وَنُؤَدِّي بِهِمَا بَعْضَ حَقِّهِ عَلَيْنَا، بِفَضْلِكَ وَإِحْسَانِكَ، آمِينَ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ، وعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ، وَهَبَ لَنَا اللَّهُمَّ مِنْ رِزْقِكِ الْحَلَالِ الطَّيِّبِ الْمُبَارَكِ، مَا تَصُونُ بِهِ وُجُوهَنَا عَنْ التَّعَرُّضِ إِلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ، وَاجْعَلْ لَنَا اللَّهُمَّ إِلَيْهِ طَرِيقًا سَهْلًا، مِنْ غَيْرِ تَعَبٍ، وَلَا نَصَبٍ، وَلَا مِنَّةٍ، وَلَا تَبِعَةٍ، وَجَنِّبْنَا اللَّهُمَّ الْحَرَامَ حَيْثُ كَانَ، وَأَيْنَ كَانَ، وَعِنْدَ مَنْ كَانَ، وَحُلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ أَهْلِهِ، وَاقْبِضْ عَنَّا أَيْدِيَهُمْ، وَاصْرِفْ عَنَّا قُلُوبَهُمْ، حَتَّى لَا نَتَقَلَّبَ إِلَّا فِيمَا يُرْضِيكِ، وَلَا نَسْتَعِينَ بِنِعْمَتِكِ إِلًّا فِيمَا تُحِبُّ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللهم صلِّ على سيدِنا محمدٍ صلاةً تُنْجيِنا بها من جميع الأهوال والآفات، وتُفَرِّجُ بها عنَّا جميعَ الكُرُبات، وتَقضِي لنَا بها جميعَ الحاجات، وتُطَهِّرُنَا بها مِن جميعِ السيئات، وتَرفَعُنا بها عندكَ أَعلَى الدرجات، وتُبَلِّغُنَا بها أَقْصَى الغاياتِ مِن جميعِ الخيراتِ في الحياةِ وبعد المماتِ يا رب العالمين.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ كَمَالِ اللهِ وَكَمَا يَلِيقُ بِكَمَالِهِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ إِنْعَامِ اللهِ وَإِفْضَالِهِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ كَمَا لَا نِهَايَةَ لِكَمَالِكَ وَعَدَّ كَمَالِهِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ صَلَاةً تَلِيقُ بِجَمَالِهِ وَجَلَالِهِ وَكَمَالِهِ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ، وَأَذِقْنَا بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ لَذَّةً وَصَالِهِ.

