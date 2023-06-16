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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يخص الأردنيين....

إجراء عاجل من الحج والعمرة بـ أوقاف الأردن

الحجاج - ارشيفي
الحجاج - ارشيفي

أطلقت دائرة الحج والعمرة التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية النسخة المحدثة من تطبيق الحاج الأردني ليكون دليلا إرشاديا لحجاج بيت الله الحرام في أثناء أداء الشعائر في الديار المقدسة. 

وذكرت دائرة الحج والعمرة الأردنية أن التطبيق يتضمن مواقيت الصلاة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والعاصمة عمّان، والصلاة المقبلة التي تلي الصلاة التي يؤديها الحاج، ودرجة الحرارة خارج المكان الذي يوجد فيه الحاج، والأحكام الفقهية المرتبطة بشعائر الحج.

كما يتضمن التطبيق الأدعية المأثورة عن النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- في كل مرحلة من مراحل الشعائر، وتبدأ من أدعية السفر وزيارة المسجد النبوي الشريف، والسلام على النبي -صلى الله عليه وسلم- وأدعية الطواف والسعي ويوم عرفة، وتسلسل خطوات الحج مع شرح مبسط لكل خطوة منها، إضافة إلى دليل الحاج والمعتمر وهو الدليل الذي أصدرته وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، ويمكن تصفحه بدون إنترنت في أي وقت، ويضم كل الأحكام الشرعية اللازمة.

ويحتوي التطبيق علي تنبيهات مهمة تصل إلى الحاج عبر التطبيق، متمثلة بالهوية الرقمية للحاج، وهي ضرورية في أثناء أدائه للشعائر ودخوله لمكان إقامته في البعثة في مشاعر منى وعرفات، وعناوين الفنادق، بالإضافة لجميع عناوين الفنادق وإدارة البعثة والعيادات الطبية، ويمكن للحاج استخدام الهوية الرقمية عبر تطبيق الخرائط على الهاتف للوصول إلى الحرم وأثناء استخدام وسائل المواصلات.

ودعت دائرة الحج والعمرة الحجاج الأردنيين إلى تحميل التطبيق عبر أجهزة أيفون، وهواوي، والأجهزة العاملة بنظام أندرويد.

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