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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن.. وزير الخارجية يلتقي عددا من المسؤولين الدوليين

وزير خارجية الأردن
وزير خارجية الأردن

أبرزت وكالة الأنباء الأردنية؛ لقاءات نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، على هامش مؤتمر بروكسل السابع حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة، اليوم الخميس، مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ووزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبدالله بوحبيب.


وبحسب الوكالة الأردنية؛ فقد أجرى الصفدي محادثاتٍ مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، حيث  أكدا علي  أهمية علاقات الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي وتناولت الجهود المبذولة لمواجهة التحديات الإقليمية.


كما التقى الصفدي ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي، زينة طوقان، المفوض الأوروبي لشؤون التوسع والجوار في الاتحاد الأوروبي، أوليفر فارهيلي، في اجتماعٍ بحث الأوضاع والتحديات الإقليمية، وركز على مشاريع التعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي في قطاعات حيوية تشمل المياه والطاقة والتعليم وقطاعات أخرى.


وثمّن الصفدي الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للمملكة.


كما التقى الصفدي ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا، جير بيدرسون، والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي.


وجرى خلال الاجتماع بحث الجهود المبذولة لحل الأزمة السورية وخطر تراجع الدعم الدولي للاجئين السوريين.
وأكد الصفدي أهمية تنسيق الجهود العربية والأمنية في مساعي إنهاء الأزمة السورية ومعالجة تبعاتها الإنسانية والأمنية والسياسية.


وأجرى الصفدي، على هامش المؤتمر، محادثات مع وزير الدولة للشؤون الخارجية الياباني كينجي يامادا، أكد قوة علاقات الصداقة بين البلدين الصديقين، وسبل تنفيذ مخرجات زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى اليابان في نيسان الماضي.


كما ثمن  الصفدي علاقات الصداقة بين المملكة و اليابان، والدعم الذي تقدمه اليابان للأردن لمساعدته على مواجهة التحديات الاقتصادية وانعكاسات الأزمات الإقليمية على المملكة.


والتقى الصفدي، أيضا على هامش مؤتمر بروكسل، ممثلي منظمات المجتمع المدني المشاركين في المؤتمر، ووضعهم في صورة الموقف الذي قدمه الأردن خلال المؤتمر وشكرهم على جهودهم في خدمة الأردن ومصالحه.


وأكد الصفدي أهمية دور المجتمع المدني وجدوى تبادل الأفكار والانخراط الدائم. 

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