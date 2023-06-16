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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد عقد القران.. هل يحتفل حلمي بكر بزفافه على سماح القرشي؟

عقد قران حلمي بكر
عقد قران حلمي بكر

كشفت سماح القرشي -زوجة الموسيقار حلمي بكر- تفاصيل عقد قرانهما مؤخرا، بعد أن قررت العودة بعد الانفصال. 

وقالت سماح القرشي -زوجة حلمي بكر- في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إن عقد قرانهما تم اليوم عقب صلاة الجمعة في المنزل بحضور الأصدقاء والمقربين. 

وحول إقامة حفل لعقد القران أو زفاف في أحد الفنادق، قالت زوجة حلمي بكر: «لسه لان دي أولا رغبة ابنتنا ريهام وهي قالت عايزة بابي ومامي مع بعض فدي رغبة ريهام واحنا نفذنا رغبتها .. ريهام تحدد بقى هنعمل بارتي ولا مش هنعمل». 

 

عقد قران حلمي بكر

عقد الموسيقار حلمي بكر قرانه على زوجته السابقة سماح القرشي بعدما انفصل الثنائي قبل فترة وأنجب منها ابنته ريهام عام 2016 في حضور ابنته.

وكشفت نقابة المهن الموسيقية، عن سبب عدم ترشح الموسيقار حلمي بكر الرئيس الشرفي للنقابة، على مقعد النقيب في الانتخابات العامة المقبلة.
 

وأوضح محمد عبد الله المتحدث الرسمي باسم نقابة الموسيقيين، بأن حلمي بكر لن يستطيع الترشح كونه تخطى السن المناسبة لذلك إذ يبلغ عمره 85 عامًا.

 

أخر ظهور للموسيقار حلمي بكر

وكان أخر ظهور للموسيقار حلمي بكر جالسا على كرسي متحرك، خلال اجتماع الجمعية العمومية المصغر لنقابة المهن الموسيقية، يوم الجمعة 31 مارس، برئاسة النقيب الفنان مصطفى كامل، بعد أن تعرض لوعكة صحية.

وأثار حلمي بكر، القلق حوله بعد ظهورها جالسا على كرسي متحرك لأول مرة، لكنه أصبح مجهد من ومتعب من السير على قدمه.

وظهر حلمي بكر، في اجتماع الجمعية العمومية بصفته نقيبا شرفيا للموسيقيين، ويعد هذا أول ظهور رسمي له بعد وعكته الصحية الأخيرة.

وأعلن الملحن الكبير حلمي بكر مؤخرا أنه يتعاون مع الفنانة لطيفة بمشروع غنائي يدعى "الكل يغني" والذي تشترك فيه كمغنية ومذيعة.

 

ريهام حلمي بكر 

في شهر يناير الماضي، نشرت الفنانة هند عاكف صورا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام أثناء زيارتها للموسيقار حلمى بكر فى مستشفى الشبراويشى. 

وعلقت هند عاكف: «حمد الله علي سلامتك يا استاذ حلمي.. سعدت امش بزيارتي ولقاءي بالموسيقار العظيم استاذنا الكبير الاستاذ حلمي بكر واطمنت عليه وهو الحمد لله الان بصحه جيده ويستجيب للعلاج وبيطمن كل جمهوره الغالي ومحبينه».

وقالت هند عاكف : «وعندما حضرتك ابنته القمر ريهام حلمي بكر . رأيت سعادة غامرة في عيونه وهي تجلس بجانبه مثل القطه السيامي فإنه كان سعيد بوجود حبايبه حواليه».

وأوضحت هند عاكف : «نرجو من محبي الموسيقار حلمي بكر الدعاء له حتي يعود الي منزله بصحة جيده إن شاء الله ربنا يكمل شفاك علي خير يا حبيب الملايين.. شكرا للدكتور والفنان نور ابو حساب الابن الروحي للموسيقار حلمي بكر الذي أتاح لي الزيارة للموسيقار حلمي بكر». 

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