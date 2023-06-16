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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مدير مكتبة الإسكندرية: الثقافة الاستهلاكية عند المصريين تغيرت كثيرا

الدكتور أحمد زايد
الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية

‏قال الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، إن الكتل الشبابية في موضوع الاستهلاك بالتحديد نجد أن طموحاتهم الاستهلاكية عالية جدا وهذه الطموحات ليس بالضرورة أن يكون قادر على تحقيقها وهنا تكمن الخطورة، والثقافة الاستهلاكية عند المصريين تغيرت كثيرا.

 

وتابع أحمد زايد خلال لقاء له ببرنامج "بصراحة"، تقديم الإعلامية "رانيا هاشم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه لا يميل إلى استخدام مصطلح "غزو فكري"، لأن الأصل في الموضوع الداخل وليس الخارج، وتعرضنا للمؤثرات الخارجية ليس بالضرورة أن تؤثر على الجميع بنفس الدرجة هناك شخص لديه قدرة داخلية على المقاومة وشخص آخر يتأثر بسهولة، وهذا بيرجع إلى تكوين الشخص وتعليمه وطموحاته وقناعاته التي تكونت من خلال الأسرة.

 

الثقافة الاستهلاكية

 

وأضاف أن من حق المجتمعات الأخرى نشر ثقافتها، والمجتمعات الغربية مجتمعات متفوقة لكن المشكلة بتكون فينا كأشخاص بنكون غير قادرين على عمل المقاومة وأول ما نجد موضة جديدة بنروح نقلدها وبنتأثر بسهولة، والثقافة الاستهلاكية أصبحت منتشرة في كل المجتمعات وخاصة في الوطن العربي لها قوة أكبر وتأثير اكثر من باقي المجتمعات الأخرى.

الثقافة الاستهلاكية الدكتور أحمد زايد مكتبة الاسكندرية رانيا هاشم المجتمعات الغربية

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