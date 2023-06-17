عروض فنية للكبار والصغار.. ثقافة الإسماعيلية تختتم قافلتها بقرية الوراورة

اختتم فرع ثقافة الإسماعيلية، القافلة الثقافية التي أقيمت بقرية الوراورة بمدينة أبوصوير، فى الفترة من 11 حتي 15 يونيو الحالي، بمركز شباب القرية، ضمن فعاليات القوافل الثقافية التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً للخدمات الثقافية والفنية.

فعاليات اليوم الختامي

تضمن اليوم الختامي عرضاً فنياً لفرقة العرائس بقيادة الفنان محمود نوح، قدمت به مجموعة من الفقرات الفنية واكتشاف المواهب في الغناء والإلقاء والتمثيل من أطفال القرية.

وفي ورشة الرسم على الزجاج تدريب الفنانة إيمان يحيي سلام، تم إنتاج ألواح الزجاج الصغيرة مقاسات مختلفة وعليها أعمال فنية مثل علم مصر، وثورة 30 يونيو، وآثار مصر، جانب ورشة تعليم عمل شنطة بخيط المكرمية لسيدات القرية تدريب الفنانة هبة محمد، تم خلالها إنتاج مجموعة كبيرة من الشنط بخيوط المكرمية بأشكال مختلفة.

كما عقدت أمسية شعرية في حب مصر، قدم خلالها الشاعر جمال حراجي رئيس نادي أدب الإسماعيلية محاضرة بعنوان "الانتماء للوطن"، تحدث بها عن عدة محاور أهمها تعريف الانتماء وعلاقته بالمواطنة، أسباب الانتماء، طريق الانتماء، كيفية الدفاع عن الوطن، الأهداف الأساسية للانتماء، الوعي الجمعي للشباب للوقاية من الوقوع في بؤر الارهاب، وغيرها.

فرع ثقافة الإسماعيلية

القافلة الثقافية نظمها إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل، من خلال فرع ثقافة الإسماعيلية بإدارة شيرين عبد الرحمن، ومن المقرر أن تنتقل بعدها لإحدى قرى القطاع الريفي بمدينة بورسعيد.