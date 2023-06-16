هاشتاج محمد منير يتصدر تريند تويتر | اِعرف السبب

تصدر الفنان محمد منير، موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قبل إحيائه حفلا غنائيا مساء اليوم الجمعة في جدة بالمملكة العربية السعودية تحت عنوان “مشواري” على خشبة مسرح بنش مارك، في تمام الساعة العاشرة مساءً.

ويقدم محمد منير في حفله بـ جدة مجموعة من أهم أغانيه خلال مشواره الفني، وأهم الأغاني التي شكلت محطات فارقة خلال هذه المسيرة، وسوف يكون بقيادة المايسترو هاني فرحات.

أكد المايسترو هاني فرحات قائد أوركسترا حفل ( مشواري ) الذي يتناول مشوار الفنان محمد منير أن منير نجم صنع تاريخ بجهد وكفاح ،ولذلك أصبح أيقونة فنية عربية لكل الأجيال وسعيد لقيادة الأوركسترا الجمعة القادمة بجدة لأنه حالة فنية خاصة ،وهذا يدل علي الحب الكبير من المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا للمصريين ".

وتابع " إقامة حفل لمحمد منير في المملكة فكرة المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه ، وتم الإعداد له خلال الفترة الماضية بشكل دقيق ،لكي يخرج بالشكل الذي يليق بالنجم العربي الكبير الذي قدم مشوار فني إستثنائي ،ولذلك سوف يخرج بطريقة عالمية.

وهناك مفاجآت كبيرة في الحفل سوف يشاهدها الجمهور العربي في توزيع الأغنيات وأيضا الأوركسترا الذي يضم عازفين عالميين من بينهم 4 عازفين حاصلين علي جوائز جرامي".