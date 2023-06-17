أسامة الرحباني يرقص.. وهبة طوجي تلبي طلب الجمهور في الأوبرا

رقص الموسيقي اسامة الرحباني مع الفنانة هبة طوجي على المسرح حيث اندمج مع الموسيقى وترك البيانو ليرقص على مسرح دار الأوبرا المصرية.

وطلب الجمهور من هبة طوجي ان تعيد الاغنية مرة اخرى بعد ان انهت فقرتها ولبت طلبهم.

حرصت هبة طوجي على توجه دعم الي نساء حفلها الموجودين بدار الاوبرا وطلبت من الحاضرين اشعال اضاءة الموبايل ويغنوا معها " مين اللي بيختار"

وجهت الفنانة اللبنانينة هبة طوجي، تحية إلى الراحل عاصي الرحباني والسيدة فيروز من خلال حفلها المقام حاليا بدار الأوبرا المصرية، وقدمت ميدلي متنوع للسيدة فيروز ضم أغنيات: حنا سكران، سهر الليالي.

هبة طوجي تقدم اغنية من البومها الجديد بحفل دار الأوبر

حرصت المطربة هبة طوجي على ان تقدم اغنية لجمهورها من الالبوم الجديد المقرر طرحه قريبا وهى ضلك حدي.

وتقول في مقطع الأغنية "ياحبيبي ضلك حدي واغمرني بإيديك، انا قلبي مثل الورد يرتوي من عينك"

بدأت المطربة هبة طوجي حفلها في دار الأوبرا المصرية باغنية طلعت يامحلا نورها تحت قيادة المايسترو أحمد عويضة، وذلك بعدما عزف أسامة الرحباني النشيد الوطني على البيانو

وحرصت على ان توجه الشكر لخالد داغر والمايسترو أحمد عويضة على دعوتها للوقوف على مسرح دار الأوبرا

اعربت هبة طوجي عن سعادتها للعودة إلى مصر بعد غياب قرابة ثلاث سنوات منذ آخر حفلاتها قائلة في تصريحات صحفية: "اشتقت لمصر ومتحمسة للقاء الجمهور المصري في القاهرة بعد الغياب، واحتفل معهم بألبومي الجديد "بعد سنين".

كما أضافت هبة طوجي " اتشرف أخيرا بالغناء على مسرح دار الأوبرا المصرية العريق برفقة الموسيقار أسامة الرحباني، وهي تجربة مثيرة وحماسية لي، رغم غنائي على كبرى مسارح العالم، تظل مصر وجمهورها قريبة لقلبي، كما أحببت الغناء باللهجة المصرية خلال إحدى أغنيات ألبومي الجديد وأهديها للجمهور".

واحتفلت هبة طوجي مؤخرا بإطلاق ألبومها الجديد "بعد سنين"، والذي ضم في جعبته 13 أغنية، من بينها الأغنية الرئيسية التي تغنت بها باللهجة المصرية، بجانب عدة تعاونات مميزة خلال أغانيه منها الديو العالمي مع النجم لويس فونسي بأغنية "لو نبقى سوا"، ودويتو "بحبك لآخر يوم" مع الموسيقى الفرنسي العالمي إبراهيم معلوف، كما تشارك بنفسها في تلحين وكتابة بعض أغنيات الألبوم.

ويكلل الألبوم التعاون الموسيقي الناجح بين هبة طوجي والموسيقار اللبناني الكبير أسامة الرحباني، الذي تولى مهمة الإنتاج الموسيقي لأغنيات الألبوم التي تم تنفيذها بين لبنان وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، والألبوم من إنتاج "يونيفرسال أرابيك ميوزك" العالمية.