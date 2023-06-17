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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. انتخابات الغرفة التجارية في الإسكندرية وقائمة واحدة بالمقدمة

قائمة استمرار العطاء
قائمة استمرار العطاء

تنطلق في التاسعة من صباح اليوم السبت، انتخابات الغرفة التجارية في الإسكندرية، حيث يتنافس في الانتخابات 11 مرشحًا، بينما توجد قائمة واحدة تضم 9 مرشحين تحت شعار «معاً لاستمرار العطاء».

وتأتي الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديدة للغرفة لدورة مقبلة جديدة تستمر من 2023 وحتى 2027.

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ويتنافس في انتخابات الغرفة التجارية المصرية في محافظة الإسكندرية، قائمة وحيدة تحت شعار «معاً لاستمرار العطاء»، وتضم كل من أحمد محمد الوكيل، أحمد حسن أحمد، أحمد محمد صقر، وشريف بقطر فخري، وعمر خميس الغنيمي، عمرو أحمد مصيلحي، ياسر المناويشي، محمد ماهر حنفى، محمد سامى فتح الله.

كما يتنافس منفرداً في الانتخابات إبراهيم أبو الحسن، رئيس شعبة البلاستيك، وحازم المنوفي رئيس شعبة البقالة والعطارة.

الاسكندرية الغرفة التجارية المصرية انتخابات الغرفة التجارية حازم المنوفى شعبة البقالة والعطارة عمر خميس الغنيمي محافظة الاسكندرية

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